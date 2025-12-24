Как белорусы будут отдыхать в январе
- 24.12.2025, 14:42
Начало 2026 года принесет серию выходных.
Приближающийся 2026 год начнется для подавляющего большинства белорусов с череды выходных дней.
Еще в июле постановлением правительства Беларуси №397 был утвержден график переноса рабочих дней в 2026 году, пишет myfin.by.
Согласно документу, официальными нерабочими днями в нашей стране, как и всегда в последнее время, будут 1 и 2 января – в 2026 году эти даты приходятся на четверг и пятницу соответственно.
Таким образом, с учетом выходных в субботу и воскресенье общий период непрерывного отдыха для большинства белорусов составит сразу четыре дня.
При этом 7 января (среда) в Беларуси празднуется Рождество Христово по календарю православной конфессии – в этот день также предусмотрен выходной.