24 декабря 2025, среда, 15:12
Как белорусы будут отдыхать в январе

  • 24.12.2025, 14:42
Начало 2026 года принесет серию выходных.

Приближающийся 2026 год начнется для подавляющего большинства белорусов с череды выходных дней.

Еще в июле постановлением правительства Беларуси №397 был утвержден график переноса рабочих дней в 2026 году, пишет myfin.by.

Согласно документу, официальными нерабочими днями в нашей стране, как и всегда в последнее время, будут 1 и 2 января – в 2026 году эти даты приходятся на четверг и пятницу соответственно.

Таким образом, с учетом выходных в субботу и воскресенье общий период непрерывного отдыха для большинства белорусов составит сразу четыре дня.

При этом 7 января (среда) в Беларуси празднуется Рождество Христово по календарю православной конфессии – в этот день также предусмотрен выходной.

