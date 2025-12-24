Боец ВСУ уничтожил «Шахед» из американского пулемета Browning 24.12.2025, 14:48

Видеофакт.

В сети опубликовано видео, на котором украинский военнослужащий с помощью американского крупнокалиберного пулемета Browning M2 уничтожает российский ударный беспилотник типа «Shahed».

Как сообщает «Цензор.НЕТ», на кадрах видно пролет беспилотника и боевую работу украинского бойца - пулеметчик открывает огонь из Browning M2 и поражает БПЛА, после чего тот падает.

Украинский воин с американского пулемета "Browning M2" сбивает российский "Shahed". ВИДЕО

Видео показывает, как украинский военнослужащий из американского пулемета Browning M2 успешно сбивает российский ударный дрон Shahed.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com