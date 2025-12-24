Боец ВСУ уничтожил «Шахед» из американского пулемета Browning
- 24.12.2025, 14:48
Видеофакт.
В сети опубликовано видео, на котором украинский военнослужащий с помощью американского крупнокалиберного пулемета Browning M2 уничтожает российский ударный беспилотник типа «Shahed».
Как сообщает «Цензор.НЕТ», на кадрах видно пролет беспилотника и боевую работу украинского бойца - пулеметчик открывает огонь из Browning M2 и поражает БПЛА, после чего тот падает.
