Боец ВСУ уничтожил «Шахед» из американского пулемета Browning

  • 24.12.2025, 14:48
Видеофакт.

В сети опубликовано видео, на котором украинский военнослужащий с помощью американского крупнокалиберного пулемета Browning M2 уничтожает российский ударный беспилотник типа «Shahed».

Как сообщает «Цензор.НЕТ», на кадрах видно пролет беспилотника и боевую работу украинского бойца - пулеметчик открывает огонь из Browning M2 и поражает БПЛА, после чего тот падает.

