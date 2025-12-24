закрыть
24 декабря 2025, среда, 15:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси готовят изменения по охране труда

  • 24.12.2025, 14:58
В Беларуси готовят изменения по охране труда

Какие новшества ожидаются?

В Федерации профсоюзов рассказали, какие изменения в Беларуси намерены ввести по охране труда.

Чиновники хотят ввести изменения по охране труда в отношении разных категорий работников, в том числе тех, кто трудится дистанционно. «Еще одна важная новация — цифровизация многих процедур. Например, наряду с традиционным форматом предусмотрена и возможность электронного оформления ряда документов по охране труда», — сообщают в Федерации профсоюзов.

Эти возможные изменения обсуждали на одном из последних заседаний Национального совета по трудовым и социальным вопросам.

Среди прочего власти намерены установить минимальную продолжительность дополнительных специальных перерывов для обогрева и отдыха сотрудников, которые выполняют работы в холодное и жаркое время года на открытом воздухе. Как планируется, перерыв должен составлять не менее 10 минут.

«Это вопрос часто поднимался в коллективах. Нередко встречался в практике формальный подход отдельных нанимателей к предоставлению дополнительных перерывов. Иногда перерыв мог составлять всего пару минут, за которые работник физически не мог отдохнуть и восстановиться в период экстремальных температур. Законодательное закрепление таких гарантий позволит создать единые и обязательные для всех нанимателей требования, направленные на сохранение здоровья и снижение профессиональных рисков», — рассказал главный технический инспектор труда Федерации профсоюзов Павел Манько.

В проект закона включили также новые нормы о содействии нанимателя в обучении и поощрении общественных инспекторов по охране труда, что придаст дополнительный импульс развитию общественного контроля в сфере охраны труда.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Уроки Чаушеску
Уроки Чаушеску Аббас Галлямов
Цена на нефть заставляет Путина нервничать
Цена на нефть заставляет Путина нервничать Леонид Невзлин
Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта