В Беларуси готовят изменения по охране труда 24.12.2025, 14:58

Какие новшества ожидаются?

В Федерации профсоюзов рассказали, какие изменения в Беларуси намерены ввести по охране труда.

Чиновники хотят ввести изменения по охране труда в отношении разных категорий работников, в том числе тех, кто трудится дистанционно. «Еще одна важная новация — цифровизация многих процедур. Например, наряду с традиционным форматом предусмотрена и возможность электронного оформления ряда документов по охране труда», — сообщают в Федерации профсоюзов.

Эти возможные изменения обсуждали на одном из последних заседаний Национального совета по трудовым и социальным вопросам.

Среди прочего власти намерены установить минимальную продолжительность дополнительных специальных перерывов для обогрева и отдыха сотрудников, которые выполняют работы в холодное и жаркое время года на открытом воздухе. Как планируется, перерыв должен составлять не менее 10 минут.

«Это вопрос часто поднимался в коллективах. Нередко встречался в практике формальный подход отдельных нанимателей к предоставлению дополнительных перерывов. Иногда перерыв мог составлять всего пару минут, за которые работник физически не мог отдохнуть и восстановиться в период экстремальных температур. Законодательное закрепление таких гарантий позволит создать единые и обязательные для всех нанимателей требования, направленные на сохранение здоровья и снижение профессиональных рисков», — рассказал главный технический инспектор труда Федерации профсоюзов Павел Манько.

В проект закона включили также новые нормы о содействии нанимателя в обучении и поощрении общественных инспекторов по охране труда, что придаст дополнительный импульс развитию общественного контроля в сфере охраны труда.

