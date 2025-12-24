закрыть
Католики, униаты и протестанты Беларуси готовятся встречать Рождество Христово

5
  • 24.12.2025, 15:10
Католики, униаты и протестанты Беларуси готовятся встречать Рождество Христово

Что происходит во время рождественской Вигилии 24 декабря.

Сегодня к встрече Рождества Христова готовятся католики, униаты, протестанты, а также Украинская, Константинопольская, Антиохийская, Александрийская, Кипрская, Болгарская, Румынская, Элладская и некоторые другие православные церкви, которые живут по Григорианскому календарю.

В более чем 145 странах мира Рождество Христово – это официальный государственный праздник и один из главных религиозных праздников в году.

Празднование Рождества продолжается восемь дней (с 25 декабря по 1 января), образуя тем самым Октаву Рождества.

24 декабря — день Вигилии Рождества Христова.

Традиции празднования Рождества в нашей стране во многом совпадают с европейскими, но есть и уникальные белорусские особенности.

Католические рождественские традиции в Беларуси

Адвент

Подготовка к Рождеству у белорусских католиков начинается за 4 недели до праздника. Это период носит название Адвент. Считается, что во время Адвента нужно уделять особое внимание очищению души, делать добро, быть милосердным, помогать нуждающимся. В этот период нельзя сквернословить, сплетничать, ругаться с близкими.

Праздничные богослужения

В Сочельник, который белорусские католики называют Вигилия, во всех католических храмах страны проходят праздничные богослужения. После службы верующие возвращаются домой и садятся за праздничный стол. В костелах Беларуси на Рождество служатся три литургии – ночная, утренняя и дневная.

Рождественский стол

В канун Рождества, 24 декабря, у белорусов принято собираться всей семьей за столом. Верующие начинали трапезу с появлением на небе первой звезды. Традиционно на Вигилию на стол ставили 12 постных блюд – из грибов, рыбы, овощей. Перед ужином преломляли облатку – пресный белый хлебец, символизирующий любовь и примирение, которым делились со всеми членами семьи. Затем глава читал отрывки из Евангелия и молитвы. Трапезу начинали с кутьи – сладкой крупяной каши с добавлением меда, орехов, сухофруктов, мака. На следующий день, 25 декабря, на столе преобладали мясные блюда.

Рождественские атрибуты

Празднование Рождества у католиков сопровождается традиционными атрибутами:

Елка – накануне праздника в домах ставят и наряжают ель, верхушку которой украшают звездой, символизирующей Вифлеемскую звезду.

Адвент-венок – венок, изготовленный из еловых лап и различных украшений. Его традиционно вешают на входную дверь или ставят на обеденный стол.

Свечи – символ света и добра. Их зажигают в храмах и домах католиков, ставят на окна и на праздничный стол.

Вертеп – импровизированная пещера, в которой родился Иисус. Она включает игрушечные ясли с младенцем, фигурки Марии и Иосифа, волхвов, пастухов, а также домашних животных, окружавших новорожденного Спасителя.

Вертепы устанавливают у входов в костелы.

Охапка сена, символизирующая колыбель младенца Иисуса. Сено клали на рождественский стол под скатерть.

Подарки – на Рождество католики обмениваются подарками. Этот обычай связан с дарами, которые волхвы приносили младенцу Иисусу.

Каляды

В рождественские дни по домам белорусов ходили колядовщики, переодетые в костюмы животных. Они разыгрывали сценки, распевали обрядовые песни – колядки, желали хозяевам счастья, здоровья и благополучия. Хозяева домов в ответ угощали колядовщиков яблоками, орехами, колбасами, сладостями.

Эти традиции белорусские католики бережно сохраняют по сей день. Одни из них соблюдаются более строго, другие менее. Рождество Христово в Беларуси по-прежнему остается светлым праздником, который согревает сердца, укрепляет веру и объединяет семьи.

