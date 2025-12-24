В США рождественскую елку разогнали до 315 км/ч 2 24.12.2025, 15:14

Праздники можно отмечать с драйвом и рекордами.

В Техасе рождественская елка установила необычный рекорд скорости — почти 315 километров в час. На крыше Chevrolet Corvette ZR1 дерево проехало трассу на стадионе Chase Field в Бивилле с украшиями, фонариками и лентами, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Это уже седьмой «Рождественский пробег» от тюнинг-ателье Hennessey и третий, в котором за рулем был профессиональный гонщик Спенсер Гесвайн. В этот раз был установлен новый рекорд скорости с праздничной елкой на крыше.

Президент Hennessey Алекс Ройс отметил, что акция изначально была забавным рождественским экспериментом, а сегодня превратилась в ежегодную традицию, демонстрирующую, что машины могут быть громкими, быстрыми и немного сумасшедшими.

Во время тестов команда Hennessey также разогнала полностью оснащенный Corvette ZR1 ZTK Track Pack без елки до скорости около 332 км/ч. Следующая цель — превысить 332 км/ч с рождественским деревом на крыше.

