FT: Как анимешный пират в соломенной шляпе стал символом протеста зумеров 24.12.2025, 15:43

Главный герой — олицетворяет борьбу с несправедливостью и стремления к свободе.

В этом году молодежные протесты прокатились по всему миру — от Турции и Индонезии до Франции и Мексики, требуя политических перемен и борьбы с коррупцией и социальным неравенством. Молодые активисты даже добились отставок лидеров Мадагаскара и Непала, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

Необычным символом этих выступлений стал флаг с изображением черепа в соломенной шляпе. Этот флаг, вдохновленный японским аниме и мангой «One Piece», олицетворяет сопротивление и стремление к свободе. В сериале группа «Пираты Соломенной Шляпы», возглавляемая подростком Монки Д. Луффи, борется с коррумпированным и авторитарным миром, стремясь найти легендарное сокровище «One Piece», которое символизирует абсолютную свободу. Главный противник героев — Всемирное правительство, жестокий и всесильный орган, навязывающий «абсолютную справедливость».

Флаг уже появился на многих протестах по всему миру. В Кении он был замечен во время акций против повышения налогов, что заставило президента Вильяма Руто отменить спорные решения. В Бангладеш студенты под его знаменем добились отставки бывшего лидера Шейха Хасины.

Первыми протестующими, задокументировавшими использование флага, стали активисты в Индонезии в октябре 2023 года на акции в поддержку Палестины в Джокьякарте. С тех пор молодежь поднимает его, выражая недовольство экономическим спадом и сокращением бюджета на образование и инфраструктуру. В преддверии 80-й годовщины независимости страны в августе жители вместо национального флага вывешивали флаг «One Piece», что вызвало реакцию властей: полиция убирала пиратские символы с домов, автомобилей и муралов, сообщает Amnesty International.

Флаг Соломенной Шляпы стал глобальным символом молодежного протеста — знак борьбы с несправедливостью и стремления к свободе, объединяющий активистов разных стран и культур.

