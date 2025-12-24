В Минске появилась необычная аллея фонарей 2 24.12.2025, 15:47

1,652

Она привлекает внимание нестандартными дизайнерскими решениями.

В Шабанах появилась новая аллея фонарей. Она расположена на улице Бачило, прямо рядом со школой.

Раньше местные жители жаловались на нехватку освещения, но теперь эта проблема решена, пишет Onliner.by.

Место получилось разнообразным — здесь есть и классические модели фонарей, и минималистичные, а также совсем нестандартные варианты: фонарь с зонтиком, с зубром… Один из них особенно привлекает внимание — он украшен витражами, коваными ветвями и птицами на них.

Аллея создана силами девяти различных городских организаций — каждая разработала свой уникальный фонарь. Среди участников — «Горавтомост», ЖКХ Заводского района, Минский автомобильный завод и другие.

А вот так аллея выглядит вечером.

