В России тысячами закрываются кафе, рестораны и суши-бары

Санкции доедают экономику Путина.

Общее число заведений общепита в России в ноябре текущего года сократилось на 3,1% в годовом выражении, или на 3,7 тысячи, до 115 тыс., сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные «Яндекс-карт». Чаще всего закрывались суши-бары — их стало меньше на 7,5% (снижение до 7 тыс. точек). Число пиццерий снизилось на 6,4% (до 6,3 тыс.), кафе — на 2,8% (до 76,3 тыс.), ресторанов — на 1,7% (до 24,8 тыс.), фудмоллов и гастромаркетов — на 1,4% (до 217). Больше стало лишь чайхан, число которых достигло 340 (рост в 2,3 раза) из-за эффекта низкой базы.

Падение числа заведений общепита, судя по статистике, фиксируется впервые с 2022 года. Тогда их количество выросло по сравнению с 2021-м примерно на 2,9%. В следующем году число кафе, ресторанов и других заведений увеличилось на 6,7%, а в минувшем году — на 2%.

Одной из причин сокращения точек общепита основатель сети «Раковая» Евгений Ничипурук назвал обвал маржинальности ресторанного бизнеса. Если несколько лет назад рентабельность в среднем держалась на уровне 20–25%, то сейчас — 10–12%, отметил он. Также на отрасли сказываются рост расходов на оплату труда, аренду и продукты, а также «более осторожное потребительское поведение», считают в банке «Точка» и сервисе «Клик». По данным «Сбериндекса», темпы роста трат россиян на кафе и рестораны в этом году замедлились в почти вчетверо: на конец прошлого года это было 23% в годовом выражении, а в декабре-2025 — лишь 6,2%. По информации Focus Technologies, объемы заказов в классических кафе и ресторанах Москвы в январе–октябре упали на 5% год к году.

Тренд на сокращение числа точек общепита сохранится на фоне продолжающегося роста издержек, прогнозирует брокер направления food and beverage Руслан Гусейнов. Санкции, рост инфляции, перегрев рынка труда продолжают «доедать» экономику, отмечает он.

Представитель Федерации рестораторов и отельеров Алексей Небольсин добавляет, что число заведений общепита падает, помимо прочего, из-за действий властей некоторых регионов по ограничению продажи спиртного. Как пример — Подмосковье, где теперь запрещено продавать алкоголь в заведениях, находящихся на первых этажах многоквартирных домов.

