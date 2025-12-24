закрыть
24 декабря 2025, среда, 16:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Кто выдержит такой график?»

  • 24.12.2025, 16:28
  • 1,106
«Кто выдержит такой график?»

Белорус рассказал, сколько на самом деле зарабатывают курьеры.

Белорус поделился в Threads, как из-за отсутствия заказов на съемки он временно остался без дохода и пошел работать велокурьером в сервис доставки. Мужчина признался, что реальный заработок оказался значительно ниже обещаний в рекламе. Его история вызвала активное обсуждение и поддержку в комментариях.

Белорус рассказал, что трудится фотографом, но в конце прошлого лета он понял: на ближайшие три месяца практически остается без работы. «На одни декретные деньги жены мы не протянем, а семью кормить как-то надо. Кроме фотографии я ничего не умею, водительских прав у меня нет, поэтому стал велокурьером в «Яндекс. Еда»», — написал он, признавшись, что в Instagram у него «духа не хватило признаться в том, что это из-за денег, поэтому написал, что решил похудеть таким образом, ну и как бонус заработать».

Фотограф указал, что реклама «привлекает заголовком «заработок до 5000»». Сейчас же в объявлениях сервиса указано, что доход может быть до 4,2 тыс. Но это для тех, кто работает на автомобиле, а на велосипеде — максимум 2,3 тыс. К тому же «доход указан при условии выполнения заказов по 10 часов в день в течение 25 дней».

В один из дней мужчина работал 12 часов, проехал чуть больше 100 км и заработал 110 рублей. «То есть если пахать 12 часов 30 дней и с „чаем“ в лучшем случае выйдет 3500. Но кто выдержит такой сумасшедший график», — рассуждает автор поста.

Признание беларуса вызвало отклик у комментаторов — многие его поддержали, а также удивились, что курьеры зарабатывают довольно скромно.

«Капец. Но реклама выглядит заманчиво. 100 км за 110 рублей. Плюс 10 в выигрыше».

«Ничего стыдного в этом нет, вы поступаете как настоящий мужчина в трудной ситуации».

«Это очень классно! Восхищают люди, которые не боятся обычной работы и смело об этом говорят».

«Ой, как прекрасно вас понимаю, в прошлом году тоже в не сезон устраивалась в наем. А вот читаю вашу историю, и в ней нет ничего постыдного, понимаю, насколько жизненно и смело с вашей стороны поделиться».

«Стыдно осуждать людей за то, что они зарабатывают деньги. А работать не стыдно. Я тоже фотограф, и если временно придется идти работать в наем, будет неприятно, конечно, но не стыдно. А вы молодец! Желаю, чтобы ваш съемочный график скорее заполнился заказами».

«Это нормально. Я художник, работающий швеей. Хоть так».

«Любая работа — это уважение. Я работаю в туризме, 2020−2021 годы были очень тяжелыми для сферы, у подруги бизнес по аренде скатертей, вот я их и утюжила. Вообще не вижу в этом повода стыдиться. И благодарна этой подруге, что она мне предложила вариант заработать. А если дома дети — то какой стыд?»

«У меня знакомый бизнесмен пошел работать в доставку пиццы в тяжелые времена. Снимаю шляпу, спокойно сказал об этом, не скрывал. Выживать нужно было, ну или, может, похудеть хотел».

«Никогда не думала, что это настолько низко оплачивается. Правда, задумаюсь теперь о чаевых. Спасибо, что вы рассказали».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Уроки Чаушеску
Уроки Чаушеску Аббас Галлямов
Цена на нефть заставляет Путина нервничать
Цена на нефть заставляет Путина нервничать Леонид Невзлин
Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта