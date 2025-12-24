«Кто выдержит такой график?» 24.12.2025, 16:28

1,106

Белорус рассказал, сколько на самом деле зарабатывают курьеры.

Белорус поделился в Threads, как из-за отсутствия заказов на съемки он временно остался без дохода и пошел работать велокурьером в сервис доставки. Мужчина признался, что реальный заработок оказался значительно ниже обещаний в рекламе. Его история вызвала активное обсуждение и поддержку в комментариях.

Белорус рассказал, что трудится фотографом, но в конце прошлого лета он понял: на ближайшие три месяца практически остается без работы. «На одни декретные деньги жены мы не протянем, а семью кормить как-то надо. Кроме фотографии я ничего не умею, водительских прав у меня нет, поэтому стал велокурьером в «Яндекс. Еда»», — написал он, признавшись, что в Instagram у него «духа не хватило признаться в том, что это из-за денег, поэтому написал, что решил похудеть таким образом, ну и как бонус заработать».

Фотограф указал, что реклама «привлекает заголовком «заработок до 5000»». Сейчас же в объявлениях сервиса указано, что доход может быть до 4,2 тыс. Но это для тех, кто работает на автомобиле, а на велосипеде — максимум 2,3 тыс. К тому же «доход указан при условии выполнения заказов по 10 часов в день в течение 25 дней».

В один из дней мужчина работал 12 часов, проехал чуть больше 100 км и заработал 110 рублей. «То есть если пахать 12 часов 30 дней и с „чаем“ в лучшем случае выйдет 3500. Но кто выдержит такой сумасшедший график», — рассуждает автор поста.

Признание беларуса вызвало отклик у комментаторов — многие его поддержали, а также удивились, что курьеры зарабатывают довольно скромно.

«Капец. Но реклама выглядит заманчиво. 100 км за 110 рублей. Плюс 10 в выигрыше».

«Ничего стыдного в этом нет, вы поступаете как настоящий мужчина в трудной ситуации».

«Это очень классно! Восхищают люди, которые не боятся обычной работы и смело об этом говорят».

«Ой, как прекрасно вас понимаю, в прошлом году тоже в не сезон устраивалась в наем. А вот читаю вашу историю, и в ней нет ничего постыдного, понимаю, насколько жизненно и смело с вашей стороны поделиться».

«Стыдно осуждать людей за то, что они зарабатывают деньги. А работать не стыдно. Я тоже фотограф, и если временно придется идти работать в наем, будет неприятно, конечно, но не стыдно. А вы молодец! Желаю, чтобы ваш съемочный график скорее заполнился заказами».

«Это нормально. Я художник, работающий швеей. Хоть так».

«Любая работа — это уважение. Я работаю в туризме, 2020−2021 годы были очень тяжелыми для сферы, у подруги бизнес по аренде скатертей, вот я их и утюжила. Вообще не вижу в этом повода стыдиться. И благодарна этой подруге, что она мне предложила вариант заработать. А если дома дети — то какой стыд?»

«У меня знакомый бизнесмен пошел работать в доставку пиццы в тяжелые времена. Снимаю шляпу, спокойно сказал об этом, не скрывал. Выживать нужно было, ну или, может, похудеть хотел».

«Никогда не думала, что это настолько низко оплачивается. Правда, задумаюсь теперь о чаевых. Спасибо, что вы рассказали».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com