ГАИ тестирует первую белорусскую систему распознавания пешеходов

2
  • 24.12.2025, 16:59
  • 1,576
ГАИ тестирует первую белорусскую систему распознавания пешеходов

Как она работает?

В Чаусах Могилевской области Госавтоинспекция начала тестировать новую систему автоматической идентификации пешеходов. Ее особенность заключается в том, что система - белорусского производства. По запросу ГАИ ее разрабатывало могилевское ОАО «Зенит», пишет Telegraf.news.

Как пояснил заместитель главного конструктора ОАО «Зенит» Сергей Игнатов, запрос дорожной инспекции был “предельно конкретным” - повысить безопасность на «зебрах» и сделать пешеходов заметными в любых условиях, особенно в тех местах, движение достаточно интенсивное, а светофоров нет.

В результате, как рассказал Игнатов, конструкторы использовали серийно производимые узлы и сенсоры, но адаптировали их программное взаимодействие. Та версия системы, которая сейчас тестируется в Чаусах, уже не первая, а улучшенная, доработанная после пилотных испытаний.

Если объяснять по-простому, это система взаимосвязанных датчиков, подключенных к прожекторам. Во-первых, они автоматически включают освещение над пешеходным переходом с наступлением темноты. При приближении человека к «зебре» ночью автоматические сенсоры также включают дополнительные прожекторы, информационное табло с надписью «Внимание пешеход!», которое должно дополнительно привлечь внимание водителя, а также желтые мигающие лампочки, светодиодные повторители и звуковой сигнал. Вся эта система оповещения выключается лишь спустя 30 секунд после того, как пешеход выйдет из поля зрения датчиков.

Пока такой системой белорусского производства оборудован только один пешеходный переход в Чаусах. Он находится на въезде в город на транзитной трассе Р122 Могилев - Чериков - Костюковичи.

