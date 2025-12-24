закрыть
«Это война, для к которой я готовился»

  • 24.12.2025, 17:08
  • 1,124
«Это война, для к которой я готовился»
Марк Хейвард, бывший спецназовец США. Автор: Марк Хейвард

Бывший спецназовец США стал добровольцем в Украине.

Марка Хейварда, бывшего бойца спецназа США, война в Украине застала врасплох. Сначала он надеялся, что Америка выполнит свои обязательства по Будапештскому меморандуму, но потом понял, что никто не отдаст команду спасти Украину, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

Хейвард присоединился к тысячам добровольцев из США, Великобритании, Австралии и других стран, чтобы защищать Украину. Многие из них давно потеряли свою физическую форму, а военная техника, доступная в первые месяцы войны, была практически непригодна.

Для ветеранов холодной войны, как Хейвард, конфликт стал войной, к которой они готовились всю жизнь. Он служил с 1994 года в специальных войсках, участвовал в кампаниях в Кувейте и Ираке. После ухода из армии он жил на Аляске, где события в феврале 2022 года сделали вторжение России «личным делом» для него.

Пересекши границу через Польшу 12 марта, Хейвард прибыл в Украину на восстановленной машине скорой помощи и с оборудованием. Он начал помогать как медик, а затем стал инструктором, обучая украинских солдат использованию противотанковых ракет NLAW. Часто приходилось импровизировать.

Хейвард отмечает уникальные навыки украинских солдат: «Их умение решать задачи и импровизировать — лучшее, что может быть. У них под рукой всегда отвертка и паяльник».

Несмотря на личные расходы и долги, Хейвард уверен, что лучший вклад в будущее своих детей — это защита мира от агрессии России. «Я стар, но лучшее наследие, которое я могу оставить, — это мир, где такая несправедливость не остается безнаказанной».

Украинская война стала для ветеранов спецназа возможностью применить свои навыки и внести личный вклад в глобальную безопасность.

