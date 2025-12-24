В каких городах Беларуси самая дорогая земля? 24.12.2025, 17:34

Составлен рейтинг по стоимости участков.

В Беларуси обновили кадастровую стоимость земель жилой и усадебной зоны. Новые данные представил Государственный комитет по имуществу. Результаты внесены в регистр стоимости и будут использоваться для налогообложения с 1 января 2026 года.

Минск – вне конкуренции

Самая дорогая земля по-прежнему находится в Минске. Кадастровая стоимость одного квадратного метра в столице составляет 230,2 рубля, что на 40,6% больше, чем в 2020 году.

Самый высокий показатель зафиксирован в районе улицы Тихой и проспекта Победителей: участок площадью 10 соток здесь оценивается в 683 тысячи рублей.

Где еще дорого: ТОП городов

В десятку городов с самой высокой кадастровой стоимостью земли, помимо Минска, вошли:

Заславль,

Фаниполь,

Брест,

Солигорск,

Гродно,

Мачулищи,

Дзержинск,

Гомель,

Логойск.

Самые дорогие районы

Лидером среди районов стал Минский – 53,2 рубля за квадратный метр. Это в 3,4 раза больше, чем в Смолевичском районе, и в полтора раза выше, чем в Брестском. В числе районов с высокой стоимостью земли также Дзержинский, Пуховичский и Узденский.

Деревни и дачи: отдельный рейтинг

Среди деревень первое место занимает Боровая под Минском – 137,3 рубля за 1 м².

В категории садоводческих товариществ и дачных кооперативов лидирует «Криничный» в Ждановичах – 131,9 рубля за квадратный метр. По данным Госкомимущества, восемь из десяти самых дорогих таких организаций расположены в Минской области.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com