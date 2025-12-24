В каких городах Беларуси самая дорогая земля?
- 24.12.2025, 17:34
Составлен рейтинг по стоимости участков.
В Беларуси обновили кадастровую стоимость земель жилой и усадебной зоны. Новые данные представил Государственный комитет по имуществу. Результаты внесены в регистр стоимости и будут использоваться для налогообложения с 1 января 2026 года.
Минск – вне конкуренции
Самая дорогая земля по-прежнему находится в Минске. Кадастровая стоимость одного квадратного метра в столице составляет 230,2 рубля, что на 40,6% больше, чем в 2020 году.
Самый высокий показатель зафиксирован в районе улицы Тихой и проспекта Победителей: участок площадью 10 соток здесь оценивается в 683 тысячи рублей.
Где еще дорого: ТОП городов
В десятку городов с самой высокой кадастровой стоимостью земли, помимо Минска, вошли:
Заславль,
Фаниполь,
Брест,
Солигорск,
Гродно,
Мачулищи,
Дзержинск,
Гомель,
Логойск.
Самые дорогие районы
Лидером среди районов стал Минский – 53,2 рубля за квадратный метр. Это в 3,4 раза больше, чем в Смолевичском районе, и в полтора раза выше, чем в Брестском. В числе районов с высокой стоимостью земли также Дзержинский, Пуховичский и Узденский.
Деревни и дачи: отдельный рейтинг
Среди деревень первое место занимает Боровая под Минском – 137,3 рубля за 1 м².
В категории садоводческих товариществ и дачных кооперативов лидирует «Криничный» в Ждановичах – 131,9 рубля за квадратный метр. По данным Госкомимущества, восемь из десяти самых дорогих таких организаций расположены в Минской области.