Зеленский: Съемки спутников Китая совпали с ударами РФ по энергетике Украины 2 24.12.2025, 17:42

2,778

Пекин фактически помогает российской армии.

Китай может помогать России спутниковыми снимками. Съемки китайских спутников совпадали с ударами по конкретным энергетическим объектам Украины.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram и руководителя ЦПД Андрея Коваленко в Telegram.

По словам Зеленского, ему доложил руководитель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко.

Вывод компаний РФ из-под санкций

В частности, Иващенко рассказал Зеленскому о том, что Россия пытается выводить свои энергетические компании из-под санкций. Для этого Москва использует других временных руководителей, много фиктивных юридических схем.

«Все это отслеживаем и будем общаться с партнерами, чтобы давление работало и чтобы России не удавалось зарабатывать деньги на войну благодаря таким манипуляциям», - подчеркнул президент Украины.

«Орешник» в Беларуси

Вторым вопросом, который Зеленский обсудил с Иващенко, было размещение баллистической ракеты средней дальности «Орешник» в Беларуси.

«Разведка получила больше деталей по этому поводу, и важно, чтобы партнеры тоже это знали и учитывали в своих защитных шагах. Мы считаем, что агрессивное распространение такого оружия представляет глобальную угрозу и создает опасный прецедент. Поручил готовить совместно с партнерами варианты ответов», - сказал глава Украины.

Помощь РФ от Китая

Также Иващенко доложил президенту о состоянии российского военного производства и сотрудничестве с компаниями и субъектами других стран.

«Фиксируем увеличение связей России с теми субъектами в Китае, которые могут давать данные космической разведки. К сожалению, были корреляции между съемками территории Украины китайскими спутниками и российскими попаданиями по соответствующим объектам энергетики», - отметил Зеленский.

По его словам, эта деятельность дает возможность России затягивать войну и делать подходы к дипломатии менее серьезными и делать подходы к дипломатии менее серьезными.

Зеленский заверил, что пообщается с партнерами по этому поводу.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com