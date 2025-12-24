закрыть
24 декабря 2025, среда, 18:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский: Съемки спутников Китая совпали с ударами РФ по энергетике Украины

2
  • 24.12.2025, 17:42
  • 2,778
Зеленский: Съемки спутников Китая совпали с ударами РФ по энергетике Украины

Пекин фактически помогает российской армии.

Китай может помогать России спутниковыми снимками. Съемки китайских спутников совпадали с ударами по конкретным энергетическим объектам Украины.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram и руководителя ЦПД Андрея Коваленко в Telegram.

По словам Зеленского, ему доложил руководитель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко.

Вывод компаний РФ из-под санкций

В частности, Иващенко рассказал Зеленскому о том, что Россия пытается выводить свои энергетические компании из-под санкций. Для этого Москва использует других временных руководителей, много фиктивных юридических схем.

«Все это отслеживаем и будем общаться с партнерами, чтобы давление работало и чтобы России не удавалось зарабатывать деньги на войну благодаря таким манипуляциям», - подчеркнул президент Украины.

«Орешник» в Беларуси

Вторым вопросом, который Зеленский обсудил с Иващенко, было размещение баллистической ракеты средней дальности «Орешник» в Беларуси.

«Разведка получила больше деталей по этому поводу, и важно, чтобы партнеры тоже это знали и учитывали в своих защитных шагах. Мы считаем, что агрессивное распространение такого оружия представляет глобальную угрозу и создает опасный прецедент. Поручил готовить совместно с партнерами варианты ответов», - сказал глава Украины.

Помощь РФ от Китая

Также Иващенко доложил президенту о состоянии российского военного производства и сотрудничестве с компаниями и субъектами других стран.

«Фиксируем увеличение связей России с теми субъектами в Китае, которые могут давать данные космической разведки. К сожалению, были корреляции между съемками территории Украины китайскими спутниками и российскими попаданиями по соответствующим объектам энергетики», - отметил Зеленский.

По его словам, эта деятельность дает возможность России затягивать войну и делать подходы к дипломатии менее серьезными и делать подходы к дипломатии менее серьезными.

Зеленский заверил, что пообщается с партнерами по этому поводу.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Уроки Чаушеску
Уроки Чаушеску Аббас Галлямов
Цена на нефть заставляет Путина нервничать
Цена на нефть заставляет Путина нервничать Леонид Невзлин
Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта