В церкви в США заметили образ Богоматери 3 24.12.2025, 17:52

1,554

Прихожане храма в Лас-Вегасе утверждают, что стали свидетелями чуда.

Прихожане католической церкви Святого Томаса Мора в Лас-Вегасе (США) заявили, что стали свидетелями того, что они считают чудом. Присутствующие паломники называют это «божественным знаком».

По словам очевидцев, необычное явление произошло во время особой службы, когда несколько верующих заметили нечто похожее на лицо, которое проявилось в складках ткани вблизи алтаря храма. Об этом сообщает Fox5 Las Vegas.

Настоятель прихода, отец Эдмунд Ннадозие, рассказал, что сначала не видел этого образа со своего места перед алтарем, тогда как прихожане начали доставать телефоны и снимать увиденное на видео. Впрочем, присмотревшись внимательнее, священник отметил, что увидел то, о чем говорили другие.

«Я посмотрел и подумал: «О, подождите минутку», посмотрел еще раз, и это было лицо, это была Богоматерь», — рассказал пастор Ннадозие.

Сообщения о появлении образа датируются примерно 12 декабря, потому что именно в этот день в Католической церкви отмечают День Богоматери Гваделупской. Праздник посвящен явлению Девы Марии святому Хуану Диего в 1531 году в Мексике, когда, по преданию, она чудесным образом оставила свой образ на его тильме — традиционном мексиканском плаще.

Отец Ннадозие предположил, что появление образа именно в этот день может иметь глубокий духовный смысл, а не быть простым совпадением.

«Я думаю, возможно, Богоматерь посылала нам послание: «Эй, я все еще рядом, сегодня — день моего праздника, и я все еще могу себя показать»», — сказал священник.

Прихожанин Бен Исагирре рассказал изданию, что образ было трудно не заметить. Когда люди увидели этот образ, то начали перешептываться и показывать на ткань.

«Я сделал фото и подумал: «Это действительно что-то очень необычное и красивое». Я верю, что это чудо, знак с небес. Это прекрасно видеть, и я рад, что был частью этого момента», — сказал Исагирре.

Отец Ннадозие выразил надежду, что люди сохранят значимость этого события в сердцах на протяжении праздничного периода. В то же время господин Исагирре и другие прихожане убеждены, что этот опыт принес ощущение утешения и единства — независимо от того, считать его чудом или нет.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com