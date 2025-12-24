закрыть
Bloomberg: Кремль отверг переработанный мирный план из 20 пунктов

1
  • 24.12.2025, 18:25
Bloomberg: Кремль отверг переработанный мирный план из 20 пунктов

Россия готовит встречные требования.

Москва намерена добиваться внесения изменений в отредактированный проект мирного плана из 20 пунктов, который анонсировал президент Украины Владимир Зеленский, включая ужесточение ограничений для ВСУ. Об этом Bloomberg на условиях анонимности сообщил близкий к Кремлю источник. По его словам, этот документ, который рассматривается российским руководством как «отправная точка» для дальнейших переговоров, не содержит ряд положений и не отвечает на многие вопросы, важные для Кремля.

В частности, РФ необходимы гарантии от будущего продвижения НАТО на восток, а также пункт о нейтральном статусе Украины в случае ее вступления в Евросоюз, сказал собеседник. В проекте мирной сделки пока упоминается лишь безъядерный статус Киева. Кроме того, Москва недовольна слишком мягкими с ее точки зрения ограничениями послевоенных вооруженных сил Украины (предлагается ограничить численность ВСУ 800 тыс. человек в мирное время). Также Кремль требует предоставления четких гарантий по статусу русского языка в Украине. Помимо этого, Россия хочет ясности в вопросе снятия санкций и в отношении замороженных на Западе российских активов, пояснил источник.

Несмотря на то что Россия рассматривает отредактированный документ как план со стандартными украинскими требованиями, она изучит его с «холодной головой», отметил близкий к Кремлю собеседник. Отвергать документ российские власти не намерены, так как не хотят злить президента США Дональда Трампа, отмечает Bloomberg.

В среду представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин уже осведомлен о деталях переговоров с США по мирному плану после встречи российской делегации с американской в Майами. «Все главные параметры позиции российской стороны хорошо известны нашим коллегам из Соединенных Штатов. <…> Сейчас [задача состоит в том, чтобы] сформулировать свою дальнейшую позицию и продолжить контакты в самое ближайшее время», — отметил Песков.

24 декабря Зеленский назвал все 20 пунктов плана по завершению войны с Россией. Согласно проекту, между Москвой и Киевом, суверенитет которого прописывается в договоре, должно быть заключено соглашение о ненападении с мониторингом ситуации на линии соприкосновения. Также США, НАТО и Европа должны предоставить Украине гарантии безопасности по образцу пятой статьи Устава Североатлантического альянса с военным ответом РФ в случае возобновления агрессии. Кроме того, Россия должна будет законодательно закрепить политику ненападения на Украину и Европу.

Один из ключевых вопросов — территориальный — остается нерешенным. Согласно предложению Украины, РФ уходит из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. В Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях действует принцип «стоим, где стоим».

Москва же требует выхода ВСУ из Донецкой области. Вашингтон предлагает компромисс в виде свободной экономической зоны. Этот вариант возможен лишь через референдум в Украине, на который выносится весь документ, следует из проекта.

