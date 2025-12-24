В Одессе произошла экологическая катастрофа
- 24.12.2025, 18:42
- 1,910
Последствия удара российских оккупантов привели к массовой гибели птиц.
В Одессе наблюдается массовая гибель птиц из-за вылива подсолнечного масла в море. Об этом сообщил директор Одесского зоопарка Игорь Беляков, передает «Укринформ».
«На одесских пляжах настоящая экологическая катастрофа. Очень много птиц погибло. Нам привозят пострадавших птиц с семи утра — их уже более 200. Большая благодарность всем неравнодушным», — сказал он.
Он призвал как можно скорее собирать птиц и завозить в заведение, где им оказывают помощь. Ведь из-за масла перья птиц склеиваются и те погибают от переохлаждения.
Директор зоопарка также отметил, что отмыть птиц можно дома хозяйственным мылом, затем их надо вытереть насухо и посыпать детской присыпкой. Но после этого их все равно нужно привезти в зоопарк.
«Сразу выпускать нельзя. Надо понимать, в каком они состоянии: когда птица без жировых покрытий, она может утонуть. И главное — чтобы они ели, ведь эти птицы не любят есть в неволе», — сказал Беляков.
Загрязнение возле двух пляжей Одессы
Глава Одесской МВА Сергей Лысак сообщал, что 24 декабря на побережье Одессы зафиксировали вероятное загрязнение вблизи пляжей Дельфин и Ланжерон.
На место уже выехали представители экологической инспекции, КП «Побережье», КУ РВС и Департамента муниципальной безопасности Одесского городского совета.
В то же время глава ОВА Олег Кипер заявил, что причиной маслянистых пятен на воде стало повреждение резервуаров с подсолнечным маслом в результате вражеских массированных атак по портовой инфраструктуре.
Он подчеркнул, что часть растительного масла попала на территорию предприятия, проезжую часть, в акваторию лимана с последующим выходом в море.
«Пожар, возникший на объекте, ликвидирован. Первые двое суток после поражения порт находился под непрерывными обстрелами врага, поэтому работы по локализации утечки могли осуществляться лишь частично — исключительно в перерывах между воздушными тревогами и с соблюдением всех требований безопасности для персонала. В этот период специалисты проводили поэтапную установку боновых заграждений. Сразу после обнаружения загрязнения к ликвидации последствий были немедленно привлечены все профильные службы», — говорится в сообщении.