В Беларуси произошли сбои в сети зарядок электромобилей Malanka
- 24.12.2025, 18:48
Что случилось?
Зарядная сеть Malanka испытывает временные неполадки. О проблемах сообщили в официальном Telegram-канале «Белоруснефти».
Однако «электрички» заряжать можно.
«Чтобы обеспечить стабильность работы приложения и возможность заряжать электромобили, принято решение временно отключить отображение статусов зарядных станций на карте», – написали специалисты.
В «Белоруснефти» также пояснили, что, несмотря на проблемы с отображением карты, владельцы электрокаров по-прежнему могут запустить зарядную сессию.
«Для этого достаточно отсканировать QR-код непосредственно на станции», – уточнили там.
Как только работа системы полностью стабилизируется, обещают оперативно вернуть информацию о локациях и статусах станций на карту.
Специалисты также пообещали как можно скорее восстановить корректную работу сервиса.