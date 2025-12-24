В Беларуси произошли сбои в сети зарядок электромобилей Malanka 24.12.2025, 18:48

Что случилось?

Зарядная сеть Malanka испытывает временные неполадки. О проблемах сообщили в официальном Telegram-канале «Белоруснефти».

Однако «электрички» заряжать можно.

«Чтобы обеспечить стабильность работы приложения и возможность заряжать электромобили, принято решение временно отключить отображение статусов зарядных станций на карте», – написали специалисты.

В «Белоруснефти» также пояснили, что, несмотря на проблемы с отображением карты, владельцы электрокаров по-прежнему могут запустить зарядную сессию.

«Для этого достаточно отсканировать QR-код непосредственно на станции», – уточнили там.

Как только работа системы полностью стабилизируется, обещают оперативно вернуть информацию о локациях и статусах станций на карту.

Специалисты также пообещали как можно скорее восстановить корректную работу сервиса.

