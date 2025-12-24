Зеленский назвал единое желание украинцев на Рождество 24.12.2025, 19:15

Владимир Зеленский

Президент Украины записал рождественское поздравление.

Президент Владимир Зеленский поздравил Украину с Рождеством Христовым, обращение опубликовано в YouTube.

По его словам, страна отмечает христианский праздник в трудное время полномасштабного вторжения России.

«Не все из нас в этот вечер дома, и не у всех, к сожалению, есть дом, и не все, к сожалению, сегодня с нами. Но, несмотря на все беды, которые принесла Россия, она не способна оккупировать или разбомбить самое главное. Это наше украинское сердце, это наша вера друг в друга и это наше единство», – сказал глава государства.

По его словам, украинцы празднуют Рождество в одну дату, как одна большая семья. Люди молятся за тех, кто на фронте, чтобы они вернулись живыми, за находящихся в плену российских оккупантов и в захваченных частях страны, а также за души погибших во время войны с РФ.

«Издавна украинцы верили, что в ночь на Рождество открываются небеса. И если рассказать им свою мечту, она точно сбудется. Сегодня мечта у всех нас одна. И желание мы загадываем одно на всех. «Чтобы он сдох», – скажет каждый про себя, но когда обращаемся к Богу, конечно, мы просим шире. Просим о мире для Украины. Мы боремся за это. И молимся за это. И этого заслуживаем», – говорит Зеленский в обращении.

