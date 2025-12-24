Серена Уильямс подарила сестре на свадьбу роскошную яхту

Серена Уильямс подарила сестре на свадьбу роскошную яхту2
- 24.12.2025, 19:29
- 1,528
Экс-первая ракетка мира вышла замуж за итальянца Андреа Прети.
Американская теннисистка Серена Уильямс подарила старшей сестре Винус Уильямс на свадьбу роскошную яхту. Интервью с невестой опубликовал Vogue.
Экс-первая ракетка мира вышла замуж за итальянца Андреа Прети. Торжество состоялось в минувшие выходные в Палм-Бич, Флорида, США. Это вторая церемония пары. В сентябре возлюбленные организовали камерное мероприятие в Италии, на котором присутствовали близкие и родные.
Уильямс призналась, что самый дорогой подарок преподнесла ее младшая сестра. «Серена подарила нам эту прекрасную яхту, организовала застолье и все остальное. На яхте были от 10 до 12 наших самых близких родственников и друзей, которые были в городе. Мы пели, танцевали, сплетничали и просто наслаждались обществом друг друга», — рассказала спортсменка.