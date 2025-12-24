закрыть
Зеленский поручил готовить «варианты ответных действий» на размещение «Орешника» в Беларуси

3
  • 24.12.2025, 19:38
  • 1,940
Зеленский поручил готовить «варианты ответных действий» на размещение «Орешника» в Беларуси
Владимир Зеленский

Украинская разведка получила «больше деталей по этому поводу».

«Готовить совместно с партнерами варианты ответных действий» поручил в связи с размещением на территории Беларуси российского комплекса «Орешник» президент Украины Владимир Зеленский во время доклада руководителя Службы внешней разведки Олега Иващенко, сообщается в телеграм-канале украинского лидера.

Отмечается, что «разведка получила больше деталей по этому поводу»: «Важно, чтобы партнеры тоже это знали и учитывали в своих защитных шагах».

Также на встрече было заявлено, что «агрессивное распространение такого оружия несет глобальную угрозу и создает опасный прецедент».

О том, что «Орешник» завезен в Беларусь, заявил 18 декабря Александр Лукашенко, выступая на «Всебелорусском народном собрании». «Он у нас со вчерашнего дня и заступает на боевое дежурство», — сказал он.

