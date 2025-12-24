Как «Хартия» встречает Рождество на позициях 24.12.2025, 20:04

Фото: Сергей Окунев / NV

От Купянска до северных лесов под Липцами.

Четвертое Рождество на фронте готовятся встречать украинские бойцы бригады и корпуса «Хартия». Еще накануне праздника капеллан «Хартии» посетил позиции и пункты управления, в том числе и те, которые привлечены к управлению операцией в городе Купянск.

Хартийцы уже не первый год готовят рождественские подарки для побратимов, которые проведут праздник на самых сложных, пехотных позициях. В 2025 году добраться до таких позиций с доставкой грузов крайне сложно из-за активности вражеских дронов.

Однако подразделение, использующее тяжелые ударные дроны Vampire, будет сбрасывать подготовленные пакеты со сладостями и рождественскими подарками прямо на позиции пехотинцев. Как «Хартия» готовится к Рождеству — в подборке фото журналиста New Voice Сергея Окунева.

22 декабря начальник управления коммуникации Объединенных сил Виктор Трегубов заявил, что российское военное присутствие в Купянске на самом деле представляет собой небольшие подразделения, которые находятся в сложном положении. Попытки врага давить на этом направлении пока безуспешны.

Комментируя заявления россиян о захвате города, Трегубов отметил, что подобные информационные акции имели место ранее.

Руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко сообщал, что Силы обороны Украины по состоянию на 19 декабря контролируют более 90% города Купянск и продолжают ликвидировать российских оккупантов, которые там еще уцелели.

