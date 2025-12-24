Семь самых интересных новых версий «Щедрика» в 2025 году 24.12.2025, 20:51

На разрушенной ТЭС и в центре Парижа.

Каждый год перед Рождеством без преувеличения самая рождественская песня года Щедрик продолжает свое более чем столетнее шествие. New Voice собрал подборку самых интересных новых версии знаменитой щедривки со всего мира.

Несмотря на то, что украинский Щедрик в обработке Леонтовича — это не столько рождественская песня, а Щедривка, однако впервые она прозвучала именно на Рождество в 1916 году в исполнении Киевского университета, а в совсем рождественскую песню, которую знают во всем мире как Carol of the Bells, она превратилась с легкой руки американского композитора с украинскими корнями Петра Вильговского.

Итак, накануне Рождества украинские и мировые исполнители выпускают все новые и новые версии и вариации песни будь-то украинского Щедрика или знаменитой Carol of the Bells.

Щедрик на разбитой ТЭЦ

Украинский Щедрик особенно трагично и симовлично прозвучал на разрушенной российскими ударами ТЭЦ. Таким образом ДТЭК Энерго с помощью самой известной в мире песни обратилась к международным партнерам с просьбой усилить поддержку для восстановления и защиты украинской энергетической инфраструктуры.

Щедрик в Маастрихте

Знаменитый нидерландский дирижер и скрипач Андре Рие во время большого концерта в Маастрихте перед исполнением песни Carol of the Bells сообщил со сцены, что в ее основе лежит украинская песня Щедрик.

— Я всегда считал, что Carol of the Bells — это американская рождественская песня, — сказал Андре Рие со сцены, — Но в моем хоре есть девушка из Украины. Она подошла ко мне и сказала: «На самом деле это украинская рождественская песня. Андре, пожалуйста, позвольте мне спеть ее для людей в моей стране, потому что они проживают очень сложные времена». И я сразу же ответил: «Да».

Этой девушкой из хора оказалась певица Анна Рекер, которая родилась в Украине, однако выехала в Германию в 20-летнем возрасте. Она исполнила украинский Щедрик вместе с оркестром духовых инструментов из 400 исполнителей и оркестром имени Иоганна Штрауса.

Carol of the Bells в Париже

В самом центре Парижа состоялся впечатляющий флешмоб по случаю церемонии зажжения рождественских огней. Французский дуэт Violin Phonix вместе со 100 музыкантами устроил флешмоб, исполнив новую оркестровую версию знаменитой Carol of the Bells.

Флешмоб возле уличного музыканта

Еще один эпический флешмоб в Париже в исполнении уличного пианиста Орельена Фруассара и девятилетней певицы Виолы Марии.

«Как-то я играл в Париже, когда к моему пианино подошла группа детей. Когда я начал играть Carol of the Bells, одна из этих девочек решила присоединиться. Но я совершенно не ожидал, что к ней присоединятся ее друзья. Таким образом у нас вместе с участниками хора Les Petits Chanteurs de St Louis получился один из впечатляющих флешмобов по исполнению Carol of the Bells Леонтовича», — написал Орельен Фруассар.

Carol of the Bells на ударных инструментах

Датский дуэт перкуссионистов Safri Duo в составе Уффе Савери и Мортен Фрис, который исполняет электронную музыку с помощью различных ударных инструментов, в частности цимбал, ксилофона, перкуссии, исполнили свою версию Carol of the Bells для альбома рождественских композиций.

Carol of the Bells на пианино с оркестром

Американская пианистка узбекского происхождения Лола Останова исполнила инструментальную версию Carol of the Bells на пианино во время выступления с большим оркестром.

Колокола свободы

Шотландская группа Highland Saga назвала свою версию Щедрика Колокола свободы. В описании к своему видео музыканты отметили, что они создали их новую интерпретацию украинской народной песни Щедрик, которую во всем мире знают как Carol of the Bells.

«С новым английским текстом и мощной аранжировкой эта версия несет четкое послание: люди повсюду заслуживают мира, свободы и достоинства. Эта песня посвящена всем, кто стремится к прекращению конфликтов и страданий. Через Колокола Свободы мы призываем мировых лидеров выбрать человечность вместо эго, сострадание вместо власти и мир вместо разрушения», — говорится в сообщении группы.