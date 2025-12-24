закрыть
Прощание с белорусским журналистом Никитой Мелкозеровым пройдет 30 декабря в Варшаве

  • 24.12.2025, 21:30
Прощание с белорусским журналистом Никитой Мелкозеровым пройдет 30 декабря в Варшаве
Никитa Мелкозеров

Известный журналист ушел из жизни в ночь на 21 декабря.

Прощание с журналистом и ведущим проекта «Жизнь-малина» Никитой Мелкозеровым пройдет 30 декабря в Варшаве. Об этом в Instagram сообщил его друг Александр Ивулин.

«Прощание с Никитой пройдет 30-го декабря в Варшаве. С 12.00 до 15.00. В целях безопасности о месте прощания сообщим накануне», — написал Ивулин.

Напомним, Никита Мелкозеров умер в ночь на 21 декабря.

Никите Мелкозерову было 37 лет. Он начинал карьеру как спортивный журналист, затем работал на портале Onliner. С 2020 года стал автором и ведущим YouTube-проекта «Жизнь-малина». Также Мелкозеров делал проект «Загляне сонца».

23 декабря в Варшаве провели вскрытие тела журналиста. Результаты судебно-медицинской экспертизы будут известны через несколько месяцев.

Поддержать семью можно через открытый сбор.

