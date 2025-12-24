Прощание с белорусским журналистом Никитой Мелкозеровым пройдет 30 декабря в Варшаве 24.12.2025, 21:30

Никитa Мелкозеров

Известный журналист ушел из жизни в ночь на 21 декабря.

Прощание с журналистом и ведущим проекта «Жизнь-малина» Никитой Мелкозеровым пройдет 30 декабря в Варшаве. Об этом в Instagram сообщил его друг Александр Ивулин.

«Прощание с Никитой пройдет 30-го декабря в Варшаве. С 12.00 до 15.00. В целях безопасности о месте прощания сообщим накануне», — написал Ивулин.

Напомним, Никита Мелкозеров умер в ночь на 21 декабря.

Никите Мелкозерову было 37 лет. Он начинал карьеру как спортивный журналист, затем работал на портале Onliner. С 2020 года стал автором и ведущим YouTube-проекта «Жизнь-малина». Также Мелкозеров делал проект «Загляне сонца».

23 декабря в Варшаве провели вскрытие тела журналиста. Результаты судебно-медицинской экспертизы будут известны через несколько месяцев.

Поддержать семью можно через открытый сбор.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com