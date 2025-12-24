закрыть
24 декабря 2025, среда
Bloomberg: Быстрый рост рубля ударит по военной экономике России

  • 24.12.2025, 22:01
  • 1,568
Bloomberg: Быстрый рост рубля ударит по военной экономике России

В 2025 году российский рубль обошел все основные валюты по отношению к доллару.

В 2025 году валюта РФ, рубль, обошла все основные валюты по отношению к доллару — что застало Кремль и чиновников путинского режима врасплох и угрожает ударить по российской военной экономике.

Об этом говорится в опубликованном 24 декабря материале агентства Bloomberg.

«С начала 2025-го рубль укрепился на 45% и торгуется на уровне примерно 78 за $1, что очень близко к уровням, которые наблюдались перед полномасштабным вторжением России в Украину в 2022-м. Согласно официальным данным, за последние 12 месяцев рубль укрепился сильнее, чем когда-либо с 1994 года», — пишут журналисты.

Ключевым фактором роста российской валюты стало резкое падение спроса на иностранную валюту в РФ на фоне международных санкций, а исключительно жесткая денежно-кредитная политика повысила привлекательность рублевых активов для резидентов, сообщили в агентстве.

«Ключевая ставка Центробанка оставалась на рекордно высоком уровне с октября прошлого года по июнь, после чего политики снизили ее в совокупности на 5 процентных пунктов до 16%», — пишет Bloomberg.

По данным агентства, рост рубля в 2025-м будет вводить его в топ-5 лучших глобальных активов по спотовой доходности — после платины, серебра, палладия и золота.

При этом, как пишет Bloomberg, если текущие тенденции не изменятся — то есть будет наблюдаться укрепление курса рубля в сочетании с дорогими кредитами — то охлаждение экономики РФ может вскоре смениться стагфляцией. В самом Центробанке РФ, в свою очередь, прогнозируют замедление экономического роста страны в 2025-м — до 0,5−1% (в 2024-м этот показатель составлял 4,3%).

Как утверждают исследователи из Института экономики роста имени Столыпина, переоцененный рубль подрывает конкурентоспособность — и при этом РФ фактически «теряет свои природные преимущества как энергетическая держава, предлагая иностранным потребителям более выгодные условия, чем отечественным производителям, и ухудшая инвестиционную привлекательность страны», подытожили в Bloomberg.

