Фон дер Ляйен раскрыла суммарный объем помощи Украине 24.12.2025, 22:27

Урсула фон Дер Ляйен

Фото: DW

Председатель Еврокомиссии назвала сумму без учета нового кредита в размере 90 миллиардов евро.

Европейский союз (ЕС) предоставил Украине 193 миллиарда евро помощи без учета нового кредита в размере 90 миллиардов евро. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в соцсети Х.

«Мы уже предоставили 193 миллиарда евро финансовой, военной и гуманитарной помощи. И мы только что согласовали еще 90 миллиардов на ближайшие два года», — написала глава ЕК.

Ранее на саммите в Брюсселе лидеры стран Евросоюза приняли решение о выпуске общего долга, сумма которого составляет 90 миллиардов евро. Целью этого шага является обеспечение финансирования нужд Киева вместо использования замороженных российских активов.

