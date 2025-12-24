На поиск полезных ископаемых в Беларуси выделят огромные деньги 24.12.2025, 22:40

Режим намерен «закопать» миллионы рублей.

В Беларуси утвердили программу «Недра» на 2026–2030 годы. Ее опубликовали на Национальном правовом портале, заметил Office Life.

Документ разработали с целью повышения уровня геологической изученности территории и эффективности использования полезных ископаемых.

На реализацию программы планируют выделить Br276 млн.

Из них Br273,3 млн – из республиканского бюджета, 2,7 млн – из собственных средств организаций.

На сегодня в Беларуси по промышленным категориям разведано около 3,2 тыс. месторождений (их частей) полезных ископаемых, в том числе подземных вод. Из них разрабатывается 63%.

За предыдущие пять лет в стране в основном обеспечен прирост запасов полезных ископаемых на уровне выше прогнозного.

Получилось сформировать минерально-сырьевую базу, которой хватит для обеспечения внутренних потребностей. В том числе в торфе, нефти, каменной соли, калийных и доломитовых удобрениях, строительных материалах, пресных и минеральных подземных водах.

При этом большинство наиболее рентабельных для разработки месторождений уже открыто и хорошо изучено. Искать новые виды полезных ископаемых становится все труднее, на это требуется больше денег.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com