Верховный суд США отказал Трампу во введении бойцов Нацгвардии в Чикаго 1 24.12.2025, 23:05

Дональд Трамп

Фото: EPA

Нет оснований.

Верховный суд США отклонил прошение президента США Дональда Трампа о развертывании войск в штате Иллинойс — в районе Чикаго. Об этом 24 декабря сообщило агентство Reuters.

Верховный суд оставил в силе постановление суда низшей инстанции, которое блокировало развертывание сотен солдат Национальной гвардии — по указанию президента Трампа на его отменой документа работало Министерство юстиции США, пишут журналисты.

«На данном предварительном этапе правительство США не смогло определить источник полномочий, который позволил бы военным осуществлять исполнение законов на территории Иллинойса», — говорится в постановлении, принятом большинством членов Верховного суда.

При этом трое судей-консерваторов — Сэмюэл Алито, Кларенс Томас и Нил Горсуч — во время прений заявили, что не согласны с постановлением.

Губернатор штата Иллинойс, демократ Джей Би Прицкер, назвал такое решение Верховного суда «важным шагом в сдерживании постоянного злоупотребления властью со стороны администрации Трампа и замедлении продвижения Трампа к авторитаризму», пишет агентство.

«Это (решение — ред.) стало редким случаем поражения для администрации Трампа в Верховном суде, в котором консерваторы составляют большинство (шесть против трех) и который часто поддерживал его широкие трактовки президентских полномочий с момента его возвращения в Белый дом», — пишет Reuters.

