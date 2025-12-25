Российские оккупанты ударили по Аллее героев в Черкассах
- 25.12.2025, 1:59
Ничего святого.
Вечером 24 декабря армия России обстреляла кладбище в Черкассах. Об этом сообщил городской голова Анатолий Бондаренко.
По его словам, под огнем были могилы бойцов, погибших на фронте.
«Повреждены памятники простых людей, а также Аллея героев. Это последнее, что могут делать в Сочельник люди, которые верят в Бога», – говорит мэр на видео.
Глава областной военной администрации Игорь Табурец проинформировал «Суспільне», что во время обстрела один человек получил травмы. Кроме кладбища, взрывной волной повреждены учебное заведение и гаражный кооператив.
Силы противовоздушной обороны сбили в Черкасском районе российскую ракету, добавил он.
Местная полиция опубликовала фото разбитых захоронений.