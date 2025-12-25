закрыть
В Беларуси за год политзаключенных стало больше, чем вышедших на свободу

  • 25.12.2025, 3:00
Правозащитники бьют тревогу.

В 2025 году статус политзаключенного получили в Беларуси в общей сложности 509 человек. Об этом 23 декабря проинформировал правозащитный центр «Вясна».

«По состоянию на 23 декабря 2025 года в белорусских местах заключения продолжают удерживать 1135 политзаключенных. Из них 968 – мужчины, 168 – женщины. [...] На данный момент правозащитникам известно не менее чем о 164 политзаключенных, которые находятся за решеткой в особом риске», – говорится в материале.

Правозащитники отметили, что речь идет, в частности, о людях в тяжелом состоянии физического здоровья (56), политзаключенных в возрасте «60+» (26), с ментальными расстройствами (10), инвалидностью (семь).

«После освобождения [в 2025 году] 189 человек принудительно вывезли из страны, лишив возможности остаться дома и выбирать собственное будущее. За радостью встреч стоят тяжелые последствия – разлука с родными, вынужденная эмиграция, потеря документов, здоровья и социальных связей. [...] Такое «освобождение под условием выезда» правозащитники называют новым инструментом политического давления. Это противоречит Конституции и международным актам», – написала «Вясна».

По ее данным, с 2020-го, когда после «выборов» президента массово начали бросать за решетку противников находящегося при власти в Беларуси с 1994 года Александра Лукашенко, полностью отбыли сроки и вышли на свободу около 1700 человек, из них минимум 300 человек – в 2025 году.

«В течение 2025 года при содействии США были помилованы 342 человека. Всего с июля 2024-го на свободу по помилованию вышли 569 политзаключенных», – отметили правозащитники.

По состоянию на 23 декабря, по информации «Вясны», за решеткой в Беларуси остаются минимум 20 иностранцев.

