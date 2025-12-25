Мэр Москвы хочет отправить российских геймеров на фронт 25.12.2025, 4:46

Сергей Собянин

Сергей Собянин призвал любителей видеоигр заключать контракты с Минобороны РФ.

Мэр Москвы Сергей Собянин, выступая с ежегодным отчетом в Мосгордуме, заявил, что увлечение видеоиграми может быть использовано в войсках беспилотных систем, и призвал московских геймеров заключать контракты с Минобороны РФ и отправляться на фронт операторами дронов. «Москвичи на всех общероссийских соревнованиях занимают, как правило, первые места, любят поиграть в видеоигры. Для нас сегодня важно, чтобы любители видеоигр не забывали, что их таланты вполне могут [быть] применимы в беспилотных войсках для нашей победы», — приводит ТАСС слова Собянина.

Он подчеркнул, что в структуре Министерства обороны формируются специальные подразделения беспилотных войск, и люди с соответствующими навыками могут рассчитывать на особое отношение при поступлении на службу. «Есть действительно ребята, которые заключают контракты, сейчас в рамках Министерства обороны создают специальные подразделения, поэтому если кто-то будет желать, то у них есть особые преференции, наверное, их примут с большим удовольствием», — заявил Собянин.

Ранее, в середине ноября, Министерство обороны России сообщило о создании войск беспилотных систем. В ведомстве заявили, что уже сформированы штатные полки и другие подразделения, а набор в них продолжается. В конце прошлого года глава Минобороны Андрей Белоусов говорил, что формирование этих войск планируется завершить в третьем квартале 2025 года.

В июне Владимир Путин сообщил, что такие подразделения в стране уже активно создаются, и призвал обеспечить их «максимально быстрое и качественное развертывание». А 24 декабря заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что при комплектовании Вооруженных сил контрактниками в 2026 году одним из приоритетов станет укомплектование именно войск беспилотных систем.

Летом этого года Сергей Собянин заявлял, что около 100 тысяч жителей Москвы были направлены на войну против Украины. «Они обеспечивают наш суверенитет», — утверждал мэр. Военное вторжение в соседнюю страну он тогда называл «защитой родины» и «достойным выполнением своего долга», подчеркивая, что власти города оказывают поддержку как самим участникам боевых действий, так и их семьям.

