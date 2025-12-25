закрыть
25 декабря 2025, четверг, 5:25
Посланник Трампа в Гренландии заявил, что США не стремятся «завоевать» территорию Дании

  • 25.12.2025, 5:56
Посланник Трампа в Гренландии заявил, что США не стремятся «завоевать» территорию Дании
Джефф Лэндри

Джефф Лэндри рассказал о намерении вести диалог с жителями острова.

Назначенный президентом США Дональдом Трампом спецпосланник в Гренландии, губернатор Луизианы Джефф Лэндри заверил, что Штаты не планируют «завоевание» территории Дании. Его слова приводит Associated Press.

По словам Лэндри, администрация Трампа намерена начать диалог с жителями полуавтономной датской территории о наилучшем пути развития этого стратегически важного острова.

В своих первых развернутых комментариях после назначения на должность посланника он заявил, что администрация Трампа не собирается «пытаться кого-то завоевать» или «захватить чью-то страну».

Его комментарии несколько противоречат позиции американского президента, который неоднократно заявлял, что США необходимо взять под контроль арктическую территорию ради собственной безопасности, и не исключал применения военной силы для установления контроля за богатым полезными ископаемыми островом.

«Я думаю, что наши обсуждения должны вестись непосредственно с жителями Гренландии - с самими гренландцами. Чего они хотят? Каких возможностей они упустили? Почему они не получили той защиты, на которую действительно заслуживают?» - сказал Лэндри.

