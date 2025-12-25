Христиане во всем мире встретили Рождество 25.12.2025, 8:34

Праздник отмечают католики, униаты, протестанты и большинство православных.

Сегодня Рождество отмечают католики, униаты, протестанты, а также Константинопольская, Антиохийская, Александрийская, Кипрская, Болгарская, Румынская, Элладская, Украинская и некоторые другие православные церкви, которые живут по новоюлианскому календарю.

Белорусский православный приход Вильнюса, который относится к Вселенскому патриархату, также отмечает Рождество по григорианскому календарю — 25 декабря, а не 7 января.

В более чем 145 странах мира Рождество Христово – это официальный государственный праздник и один из главных религиозных праздников в году.

Рождественскую службу в соборе Святого Петра в Ватикане впервые провел Папа Римский Лев XIV, сообщает BBC.

EPA

Ранее глава Римской Католической церкви призывал по случаю Рождества «установить во всем мире мир на 24 часа», однако его призыв не был услышан. На этой неделе понтифик говорил, что его «очень опечалил» отказ России от рождественского перемирия на войне в Украине (в Москве утверждали, что хотят настоящего мира и не намерены давать Киеву время для перевооружения).

Во время службы Лев говорил о Рождестве как о празднике «веры, благотворительности и надежды» и критиковал «искаженную экономику», которая «угрожает отношением к людям как обычному товару».

Reuters

В рождественскую ночь в Украине, как обычно, звучат сирены воздушной тревоги. Воздушные силы ВСУ сообщили, что в направлении Киева движутся беспилотники-камикадзе.

Getty Images

До этого в украинских церквях состоялись рождественские службы. Украина уже третий год празднует Рождество 25 декабря.

Reuters

Тем временем на фронте Рождество празднуют сотни тысяч украинцев, воюющих в составе ВСУ.

Reuters

