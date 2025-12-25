Дроны ВСУ атаковали порт в Краснодарском крае РФ 25.12.2025, 8:37

Масштабный пожар.

В ночь на 25 декабря дроны атаковали порт в Темрюке в Краснодарском крае России. В результате чего произошло возгорание двух резервуаров с нефтепродуктами.

Как сообщили в оперштабе Краснодарского края, общая площадь пожара составляет около 2 тыс. кв. метров. К тушению возгорания привлекли 70 человек и 18 единиц техники, в том числе сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают специальные и экстренные службы.

«Повреждения получили несколько производственных зданий и сельскохозяйственная техника предприятия в с. Николаевка Щербиновского района. Возникшие возгорания оперативно ликвидировали», - отметили в оперштабе.

