Дроны ВСУ атаковали порт в Краснодарском крае РФ
- 25.12.2025, 8:37
Масштабный пожар.
В ночь на 25 декабря дроны атаковали порт в Темрюке в Краснодарском крае России. В результате чего произошло возгорание двух резервуаров с нефтепродуктами.
Как сообщили в оперштабе Краснодарского края, общая площадь пожара составляет около 2 тыс. кв. метров. К тушению возгорания привлекли 70 человек и 18 единиц техники, в том числе сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают специальные и экстренные службы.
«Повреждения получили несколько производственных зданий и сельскохозяйственная техника предприятия в с. Николаевка Щербиновского района. Возникшие возгорания оперативно ликвидировали», - отметили в оперштабе.