Имитация бурной деятельности 5 25.12.2025, 8:56

5,774

Пресс-служба Лукашенко отчиталась о докладах, но правителя не показала.

В среду пресс-служба Лукашенко отчиталась о докладах главы КГБ и министра обороны. Самого Лукашенко при этом, правда, не показали. А докладывавшие чиновники делились впечатлениями не в лукашенковском дворце, а в собственных ведомствах, пишет planbmedia.io.

Доложить немедленно

О том, что Лукашенко принимает с докладами Ивана Тертеля и Виктора Хренина его пресс-служба сообщила 24 декабря в 12.10. Через пять минут после этого появились первые подробности. А еще через четыре минуты Виктор Хренин уже успел рассказать о подробностях своего доклада журналистам. По его словам, одной их тем доклада стало размещение в Беларуси российского «Орешника».

«У меня состоялся детальный доклад главе государства о состоянии дел в Вооруженных Силах. Глава государства в этом вопросе постоянно держит руку на пульсе», — сказал он.

Как всегда бывает после «докладов Лукашенко» по средам, не показывают не только его, но и его дворец. Перед журналистами Хренин отчитывался не во Дворце независимости, где Лукашенко принимает чиновников, а в своем собственном ведомстве. По такому случаю туда даже доставили одного из журналистов лукашенковского пула.

А через 11 минут после Хренина государственные медиа опубликовали впечатления от доклада уже Ивана Тертеля. Причем, судя по интерьерам на фото, он свой доклад Лукашенко тоже делал не выходя из здания родного ведомства. Куда, кстати, тоже доставили одного из журналистов лукашенковского пула.

«Сегодня утром я доложил президенту о новых предложениях американской стороны с учетом позиции Республики Беларусь, с учетом позиции нашего президента», — отчитался Тертель.

Правда, фантазия у главы КГБ оказалась богаче. Все-таки профессия обязывает. Так что и подробностей от него было гораздо больше, чем от министра обороны. По словам Тертеля он успел обсудить с Лукашенко не только белорусско-американские, но еще и белорусско-польские, белорусско-литовские, белорусско-украинские отношения. Рассказал про бюджет литовского МИДа. О том, со скольки сторон Запад готовит нападение. И даже посчитал всех шпионов, которых белорусский КГБ разоблачил.

«Много тем обсуждается глобального, регионального масштаба и двусторонние отношения», — сказал Тертель.

Загадка среды

В общем, эта среда у Лукашенко получилось очень насыщенной. Как и все остальные среды. Две недели назад его пресс-секретарь, Наталья Эйсмонт даже специально объясняла, что Лукашенко у нее в принципе очень трудолюбивый, а по средам он еще трудолюбивее, чем во все остальные дни. Просто не все это замечают.

«Это работа, которая идет постоянно уже достаточно долгое время. Таких докладов у нас гораздо больше, чем тех, что мы медийно освещаем. Это та работа, которую президент проводит постоянно», — сказала она в интервью БТ.

Объясняться пришлось, потому что многие стали обращать внимание, что по средам Лукашенко устраивает себе дополнительный выходной. Сначала пресс-служба пыталась ссылаться на то, что в этот день Лукашенко занят бумажной работой. Но получилось слишком похоже на «работу с документами», которой неделями занимался уходящий Ельцин.

Поэтому в последнее время стали появляться такие вот странные сообщения о странных докладах. Когда сам момент доклада нам не показывают и Лукашенко в добром здравии не демонстрируют. А докладчики потом делятся впечатлениями в интерьерах собственных ведомств, а не во дворце Независимости.

Сам по себе дополнительный выходной день – это, конечно, дело житейское. Кто как не Лукашенко может его себе позволить. Но если бы дело было просто в желании отдохнуть, то график дополнительных выходных можно было бы сделать скользящим. Чтобы не привлекать лишнего внимания. Так что проблема, видимо, в чем-то другом. В чем-то, где регулярность процедур имеет значение.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com