Белорусский эксперт сказала, могут ли быть консерванты в составе красной икры

Не все добавки безобидны.

Издание «Знамя юности» рассказало, могут ли быть консерванты в составе красной икры.

Эксперт Татьяна Смоляк (она заведует лабораторией токсикологических исследований Республиканского контрольно-испытательного комплекса по качеству и безопасности продуктов питания Научно-практического центра по продовольствию Национальной академии наук Беларуси) отмечает: как правило, ничего страшного тут нет. При помощи консервантов мы можем хранить икру долго. Речь про не вредящие здоровью сорбиновую кислоту (Е200) и бензоат натрия (Е211).

Но не все консерванты безобидны. Например, Е239 (уротропин) быстро превращается в опасный формальдегид.

«Ее используют только недобросовестные производители», - говорит Смоляк, советуя покупать икру в проверенных торговых точках – например, в торговых сетях или в профильных рыбных магазинах.

А еще специалист добавляет: пусть и с консервантами, а открытая банка с икрой больше пары дней хранить не стоит. Что уж говорить про красную икру без консервантов, где присутствует, кроме основного продукта, только соль.

«Однако современные технологии шоковой заморозки позволяют получить натуральный продукт с долгим сроком годности. Но лучшая икра – та, что сделана не из мороженого сырья, а из охлажденного», - замечает издание.

