ВСУ уничтожили росссийский «Солнцепек» 25.12.2025, 9:18

1,266

Видеофакт.

Подразделение ударных беспилотников Lasar’s Group Национальной гвардии Украины уничтожило тяжелую огнеметную систему ТОС-1А «Солнцепек», которая вела огонь по передовым позициям Сил обороны Украины.

Об этом сообщил командующий Национальной гвардией Украины, бригадный генерал Александр Пивненко.

По его словам, во время ведения огня техника противника была обнаружена аэроразведкой 32-й отдельной механизированной бригады. После передачи координат пилоты тяжелых ударных беспилотников Lasar’s Group нанесли точный удар по цели.

«Когда техника противника открыла огонь, ее зафиксировала аэроразведка 32 ОМБр. После получения информации от собратьев пилоты тяжелых бомберов Lasar’s Group точно отработали по вражеской цели», — заявил Пивненко.

Командующий также напомнил, что ТОС-1А «Солнцепек» является тяжелой огнеметной системой, использующей термобарические боеприпасы. Она предназначена для поражения легкобронированной и автомобильной техники, а также зданий и инженерных сооружений.

