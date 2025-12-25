Синоптики обещают белорусам снег
- 25.12.2025, 9:28
- 1,622
Когда ждать.
Белгидромет объявил на четверг, 25 декабря, желтый уровень опасности по всей территории Беларуси из-за гололедицы на отдельных участках дорог. Кроме того, в дневные часы местами по северу страны ожидается усиление ветра с порывами до 15–18 м/с.
По информации Telegram-канала «Метеовайб», в четверг влияние антициклона будет ослабевать. Во второй половине дня на северо-восток республики сместится теплый фронт циклона с центром над Кольским полуостровом в России. Это приведет к выпадению снега, а местами — к слабой метели.
Из-за увеличения облачности и поступления более теплых воздушных масс температура воздуха, начиная с северных районов, начнет повышаться.
Прогноз погоды от Белгидромета по регионам
Минск: –2…–4 °C. Западный ветер 5–10 м/с. Облачно, без существенных осадков (вероятность 5–10 %).
Брест: –4…–6 °C. Западный ветер 5–10 м/с. Облачно, без осадков.
Витебск: 0…–2 °C. Западный ветер 5–10 м/с, порывы до 14 м/с. Облачно, небольшой снег и мокрый снег (вероятность осадков 80–90 %).
Гомель: –3…–5 °C. Западный ветер 5–10 м/с. Облачно, без осадков.
Гродно: –3…–5 °C. Западный ветер 5–10 м/с. Облачно, без осадков.
Могилев: –1…–3 °C. Западный ветер 5–10 м/с. Облачно, без существенных осадков (вероятность 5–10 %).