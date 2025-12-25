закрыть
25 декабря 2025, четверг, 10:10
Синоптики обещают белорусам снег

  • 25.12.2025, 9:28
  • 1,622
Когда ждать.

Белгидромет объявил на четверг, 25 декабря, желтый уровень опасности по всей территории Беларуси из-за гололедицы на отдельных участках дорог. Кроме того, в дневные часы местами по северу страны ожидается усиление ветра с порывами до 15–18 м/с.

По информации Telegram-канала «Метеовайб», в четверг влияние антициклона будет ослабевать. Во второй половине дня на северо-восток республики сместится теплый фронт циклона с центром над Кольским полуостровом в России. Это приведет к выпадению снега, а местами — к слабой метели.

Из-за увеличения облачности и поступления более теплых воздушных масс температура воздуха, начиная с северных районов, начнет повышаться.

Прогноз погоды от Белгидромета по регионам

Минск: –2…–4 °C. Западный ветер 5–10 м/с. Облачно, без существенных осадков (вероятность 5–10 %).

Брест: –4…–6 °C. Западный ветер 5–10 м/с. Облачно, без осадков.

Витебск: 0…–2 °C. Западный ветер 5–10 м/с, порывы до 14 м/с. Облачно, небольшой снег и мокрый снег (вероятность осадков 80–90 %).

Гомель: –3…–5 °C. Западный ветер 5–10 м/с. Облачно, без осадков.

Гродно: –3…–5 °C. Западный ветер 5–10 м/с. Облачно, без осадков.

Могилев: –1…–3 °C. Западный ветер 5–10 м/с. Облачно, без существенных осадков (вероятность 5–10 %).

