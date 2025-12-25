В Беларуси отменили премьеру «Аватар: Пламя и пепел»
- 25.12.2025, 9:37
- 1,816
Купившим билеты пришло уведомление.
В Беларуси отменили премьерные показы фильма «Аватар: Пламя и пепел», запланированные на 27 и 28 декабря, несмотря на то что билеты были практически полностью распроданы. Зрителям, уже купившим билеты, разослали уведомления об отмене сеансов, пишет Telegraf.
Сервис Bycard сообщил, что возврат средств за билеты будет произведен автоматически — деньги поступят обратно на банковские карты покупателей. В случае оплаты через систему ЕРИП зрителям пообещали начислить бонусные баллы, которыми можно будет «без ограничений оплачивать последующие покупки».
Причины отмены премьеры официально не уточняются. В Bycard также отметили, что выход третьей части саги предварительно перенесен на 8 января.