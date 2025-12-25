Москву атаковали украинские дроны
- 25.12.2025, 10:00
- 1,092
Их якобы было восемь.
В ночь на четверг, 25 декабря, на Москву летели восемь беспилотников, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.
Около 02:00 по Минску Собянин сообщил, что противовоздушная оборона «уничтожила» четыре дрона, которые атаковали Москву.
В последующие полчаса он заявил о якобы уничтожении еще четырех БпЛА.
Мэр российской столицы отметил, что специалисты экстренных служб работают на месте «падения обломков».
В то же время Минобороны страны-агрессора России заявило о «перехвате и уничтожении» девяти беспилотников над территорией Московского региона.
Минобороны также утверждает, что всего за ночь ПВО «сбила» 141 дрон над 11 регионами РФ, а также над временно оккупированным Крымом и акваторией Азовского моря.