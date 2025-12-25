Москву атаковали украинские дроны 25.12.2025, 10:00

1,092

Коллаж: Focus.ua

Их якобы было восемь.

В ночь на четверг, 25 декабря, на Москву летели восемь беспилотников, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Около 02:00 по Минску Собянин сообщил, что противовоздушная оборона «уничтожила» четыре дрона, которые атаковали Москву.

В последующие полчаса он заявил о якобы уничтожении еще четырех БпЛА.

Мэр российской столицы отметил, что специалисты экстренных служб работают на месте «падения обломков».

В то же время Минобороны страны-агрессора России заявило о «перехвате и уничтожении» девяти беспилотников над территорией Московского региона.

Минобороны также утверждает, что всего за ночь ПВО «сбила» 141 дрон над 11 регионами РФ, а также над временно оккупированным Крымом и акваторией Азовского моря.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com