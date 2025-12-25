закрыть
25 декабря 2025, четверг
В США озвучили новые прогнозы об окончании войны РФ против Украины

  • 25.12.2025, 10:07
На этот раз — 90 дней.

Посол США при НАТО Мэттью Уитакер считает, что урегулирование российско-украинской войны может быть достигнуто в течение 90 дней. Об этом он заявил в интервью Fox News.

По его словам, «мир, безусловно, возможен», однако на финальном этапе переговоров стороны столкнутся с «серьезными вызовами».

Уитакер подчеркнул, что ключевая задача США заключается не просто в подписании соглашения, а в том, чтобы оно было честным и справедливым, обеспечивало устойчивый мир и гарантировало, что украинцы «не будут жить в страхе» перед возможным новым вторжением.

Посол выразил уверенность, что стороны «приближаются к соглашению».

Отвечая на вопрос ведущего о том, возможно ли достичь договоренностей в течение ближайших 90 дней, Уитакер отметил: «Вы знаете, если это будет сделано, то это будет сделано в течение следующих 90 дней».

