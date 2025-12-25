закрыть
В Беларусь запретили ввозить фейерверки

  • 25.12.2025, 10:14
В Беларусь запретили ввозить фейерверки

Но только для физических лиц.

Ввоз фейерверков из-за границы для физических лиц в Беларуси теперь запрещен. Об этом сообщила пресс-служба Таможенных органов страны.

В ведомстве пояснили, что пиротехнические изделия относятся к категории специфических товаров и являются объектами экспортного контроля. По этой причине они не включены в перечень товаров для личного пользования, установленный Решением Совета ЕЭК № 107.

Попытка незаконного ввоза пиротехники повлечет административную ответственность по ч. 1 ст. 15.5 КоАП Беларуси.

Право на ввоз пиротехнических изделий имеют только юридические лица и индивидуальные предприниматели — при условии наличия всех необходимых разрешительных документов и строгого соблюдения установленного порядка.

