В Беларусь запретили ввозить фейерверки
- 25.12.2025, 10:14
Но только для физических лиц.
Ввоз фейерверков из-за границы для физических лиц в Беларуси теперь запрещен. Об этом сообщила пресс-служба Таможенных органов страны.
В ведомстве пояснили, что пиротехнические изделия относятся к категории специфических товаров и являются объектами экспортного контроля. По этой причине они не включены в перечень товаров для личного пользования, установленный Решением Совета ЕЭК № 107.
Попытка незаконного ввоза пиротехники повлечет административную ответственность по ч. 1 ст. 15.5 КоАП Беларуси.
Право на ввоз пиротехнических изделий имеют только юридические лица и индивидуальные предприниматели — при условии наличия всех необходимых разрешительных документов и строгого соблюдения установленного порядка.