В Беларусь запретили ввозить фейерверки 25.12.2025, 10:14

Но только для физических лиц.

Ввоз фейерверков из-за границы для физических лиц в Беларуси теперь запрещен. Об этом сообщила пресс-служба Таможенных органов страны.

В ведомстве пояснили, что пиротехнические изделия относятся к категории специфических товаров и являются объектами экспортного контроля. По этой причине они не включены в перечень товаров для личного пользования, установленный Решением Совета ЕЭК № 107.

Попытка незаконного ввоза пиротехники повлечет административную ответственность по ч. 1 ст. 15.5 КоАП Беларуси.

Право на ввоз пиротехнических изделий имеют только юридические лица и индивидуальные предприниматели — при условии наличия всех необходимых разрешительных документов и строгого соблюдения установленного порядка.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com