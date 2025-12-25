Польша ограничит въезд россиян 2 25.12.2025, 10:21

3,768

Варшава перестанет признавать пятилетние российские загранпаспорта.

С апреля 2026 года власти Польши перестанут принимать пятилетние загранпаспорта россиян, в которых нет биометрического чипа. Об этом говорится в документах, опубликованных на сайте Еврокомиссии.

В страну с такими паспортами не будут пускать с 1 апреля следующего года. Кроме того, уже с 1 января Польша перестанет признавать дипломатические и служебные паспорта без биометрии.

После полномасштабного вторжения России в Украину ряд европейских стран перестал пускать россиян с небиометрическими паспортами. Одной из первых такую меру ввела Чехия, позже к ней присоединились Латвия, Литва, Эстония, Франция, Чехия, Дания, Исландия, а с 1 января 2026-го аналогичную меру введут Румыния и Германия.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com