25 декабря 2025
Польша ограничит въезд россиян

  • 25.12.2025, 10:21
Варшава перестанет признавать пятилетние российские загранпаспорта.

С апреля 2026 года власти Польши перестанут принимать пятилетние загранпаспорта россиян, в которых нет биометрического чипа. Об этом говорится в документах, опубликованных на сайте Еврокомиссии.

В страну с такими паспортами не будут пускать с 1 апреля следующего года. Кроме того, уже с 1 января Польша перестанет признавать дипломатические и служебные паспорта без биометрии.

После полномасштабного вторжения России в Украину ряд европейских стран перестал пускать россиян с небиометрическими паспортами. Одной из первых такую меру ввела Чехия, позже к ней присоединились Латвия, Литва, Эстония, Франция, Чехия, Дания, Исландия, а с 1 января 2026-го аналогичную меру введут Румыния и Германия.

