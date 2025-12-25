Польша ограничит въезд россиян

Польша ограничит въезд россиян2
- 25.12.2025, 10:21
Варшава перестанет признавать пятилетние российские загранпаспорта.
С апреля 2026 года власти Польши перестанут принимать пятилетние загранпаспорта россиян, в которых нет биометрического чипа. Об этом говорится в документах, опубликованных на сайте Еврокомиссии.
В страну с такими паспортами не будут пускать с 1 апреля следующего года. Кроме того, уже с 1 января Польша перестанет признавать дипломатические и служебные паспорта без биометрии.
После полномасштабного вторжения России в Украину ряд европейских стран перестал пускать россиян с небиометрическими паспортами. Одной из первых такую меру ввела Чехия, позже к ней присоединились Латвия, Литва, Эстония, Франция, Чехия, Дания, Исландия, а с 1 января 2026-го аналогичную меру введут Румыния и Германия.