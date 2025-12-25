Рождественскую мессу в приходе Брестской области проводит священник из Индии 25.12.2025, 11:11

Харальд Джуд Менезес учит белорусский язык.

Рождественскую службу в католическом приходе Брестской области проводит священник из Индии. Он служит в одном католических приходов области. Такая информация прозвучала в эфире телеканала «Беларусь 4. Брест», пишет БелТА.

Харальд Джуд Менезес родился в Центральной Индии в католической семье. С детства он мечтал стать священником. После обучения его направили на служение в Россию. «Я много слышал хорошего о Беларуси. Когда появилась возможность приехать сюда, с удовольствием ею воспользовался», — поделился настоятель костела Успения Пресвятой Девы Марии в агрогородке Дарево Ляховичского района.

Он также является викарием костела Фатимской Божией Матери в Барановичах.

Родные и друзья с удивлением, но позитивно восприняли новость о его переезде в Беларусь.

«Они быстро посмотрели в интернете, где находится Беларусь. Старший брат работает в финансовой сфере — он сразу спросил про валюту. Кто-то другой интересовался едой, тем, какой здесь народ живет. Восприняли позитивно. Еще не все знают (не всем однокурсникам, друзьям рассказал), что сейчас нахожусь в Беларуси», — добавил священник.

По его словам, белорусы приняли его доброжелательно. «Добрая, дружеская атмосфера и в приходе, и в разных учреждениях. Получил справки для работы — везде улыбчивые лица. Мне встречаются люди, которые очень дружелюбные и открытые. Это одна из причин, почему для меня начался праздник: я приехал в Беларусь — и начался праздник», — сказал настоятель костела.

Он изучает белорусский язык, чтобы проводить богослужения на нем.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com