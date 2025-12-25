закрыть
Рождественскую мессу в приходе Брестской области проводит священник из Индии

  • 25.12.2025, 11:11
Харальд Джуд Менезес учит белорусский язык.

Рождественскую службу в католическом приходе Брестской области проводит священник из Индии. Он служит в одном католических приходов области. Такая информация прозвучала в эфире телеканала «Беларусь 4. Брест», пишет БелТА.

Харальд Джуд Менезес родился в Центральной Индии в католической семье. С детства он мечтал стать священником. После обучения его направили на служение в Россию. «Я много слышал хорошего о Беларуси. Когда появилась возможность приехать сюда, с удовольствием ею воспользовался», — поделился настоятель костела Успения Пресвятой Девы Марии в агрогородке Дарево Ляховичского района.

Он также является викарием костела Фатимской Божией Матери в Барановичах.

Родные и друзья с удивлением, но позитивно восприняли новость о его переезде в Беларусь.

«Они быстро посмотрели в интернете, где находится Беларусь. Старший брат работает в финансовой сфере — он сразу спросил про валюту. Кто-то другой интересовался едой, тем, какой здесь народ живет. Восприняли позитивно. Еще не все знают (не всем однокурсникам, друзьям рассказал), что сейчас нахожусь в Беларуси», — добавил священник.

По его словам, белорусы приняли его доброжелательно. «Добрая, дружеская атмосфера и в приходе, и в разных учреждениях. Получил справки для работы — везде улыбчивые лица. Мне встречаются люди, которые очень дружелюбные и открытые. Это одна из причин, почему для меня начался праздник: я приехал в Беларусь — и начался праздник», — сказал настоятель костела.

Он изучает белорусский язык, чтобы проводить богослужения на нем.

