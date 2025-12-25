Певица Долина попросила дать ей пожить еще несколько месяцев в проданной квартире 2 25.12.2025, 11:27

Лариса Долина

Она якобы не успела собрать вещи.

Российская певица Лариса Долина обратилась к покупательнице своей квартиры Полине Лурье с просьбой позволить ей пожить там еще несколько месяцев. Об этом РИА «Новости» рассказала адвокат предпринимательницы Светлана Свириденко.

По ее словам, Долина объяснила эту просьбу тем, что не успевает собрать вещи. РБК пишет, что она попросила отсрочить свое выселение до 1 марта.

Позже Свириденко сообщила, что Лурье не намерена разрешать Долиной оставаться в квартире после ее выселения:

«Моя доверительница купила квартиру еще полтора года назад для того, чтобы жить в ней с детьми», — цитирует ее ТАСС.

На 25 декабря в Мосгорсуде назначено заседание по иску Лурье о принудительном выселении Долиной. На прошлой неделе Верховный суд направил дело Долиной-Лурье на новое рассмотрение. Право собственности на квартиру Долиной признали за её покупательницей, Полиной Лурье, но до решения суда второй инстанции певица имеет право проживать в квартире.

В прошлом году Лариса Долина продала квартиру в Хамовниках за 112 млн рублей 34-летней предпринимательнице Лурье. Но затем отказалась отдавать ключи новой хозяйке, заявив, что попалась на схему телефонных мошенников. Певица обратилась в Хамовнический суд с иском о признании сделки недействительной.

