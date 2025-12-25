закрыть
25 декабря 2025, четверг, 11:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Украине искусство войны переживает технологическую революцию

  • 25.12.2025, 11:43
В Украине искусство войны переживает технологическую революцию
Фото: Reuters

Ключевое изменение — роль человека.

Украина стала центром радикальных изменений в том, как ведутся современные войны. Боевые действия с 2022 года показали, что многие армии мира по-прежнему готовятся к конфликтам прошлого, тогда как на поле боя формируется принципиально новая реальность, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Ключевое изменение — роль человека. Солдаты стали самым дорогим и уязвимым ресурсом, тогда как традиционные системы вооружений, такие как танки и артиллерия, стремительно теряют эффективность из-за высокой стоимости и уязвимости перед новыми технологиями. Их место занимают беспилотные системы, которые за короткое время превратились в основу современной военной доктрины.

Дроны формируют так называемую «зону поражения» глубиной до 40 километров вдоль всей линии фронта. Любое скопление техники или пехоты в этой зоне становится целью. В результате крупные наступления с прорывами обречены, а боевые действия переходят к рассредоточенным операциям, маскировке и постепенному вытеснению противника.

Современный солдат все чаще — оператор беспилотных систем, а искусственный интеллект позволяет управлять сразу целыми роями дронов. Это снижает потребность в массовой мобилизации и повышает значение профессиональных и технических навыков.

Особую роль играют логистика и связь. Без устойчивых цифровых систем, аналогичных Starlink, координация боевых действий невозможна. Возрастает и значение кибервойны, способной парализовать тылы и управление.

Украинский опыт показал, что победа в будущих войнах зависит от массового производства дешевых беспилотников, развития ИИ и готовности военного руководства полностью пересмотреть устаревшие доктрины. В условиях ускоряющихся изменений выбор для государств прост — адаптация или поражение.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Уроки Чаушеску
Уроки Чаушеску Аббас Галлямов
Цена на нефть заставляет Путина нервничать
Цена на нефть заставляет Путина нервничать Леонид Невзлин
Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта