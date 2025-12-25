В Украине искусство войны переживает технологическую революцию
- 25.12.2025, 11:43
Ключевое изменение — роль человека.
Украина стала центром радикальных изменений в том, как ведутся современные войны. Боевые действия с 2022 года показали, что многие армии мира по-прежнему готовятся к конфликтам прошлого, тогда как на поле боя формируется принципиально новая реальность, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).
Ключевое изменение — роль человека. Солдаты стали самым дорогим и уязвимым ресурсом, тогда как традиционные системы вооружений, такие как танки и артиллерия, стремительно теряют эффективность из-за высокой стоимости и уязвимости перед новыми технологиями. Их место занимают беспилотные системы, которые за короткое время превратились в основу современной военной доктрины.
Дроны формируют так называемую «зону поражения» глубиной до 40 километров вдоль всей линии фронта. Любое скопление техники или пехоты в этой зоне становится целью. В результате крупные наступления с прорывами обречены, а боевые действия переходят к рассредоточенным операциям, маскировке и постепенному вытеснению противника.
Современный солдат все чаще — оператор беспилотных систем, а искусственный интеллект позволяет управлять сразу целыми роями дронов. Это снижает потребность в массовой мобилизации и повышает значение профессиональных и технических навыков.
Особую роль играют логистика и связь. Без устойчивых цифровых систем, аналогичных Starlink, координация боевых действий невозможна. Возрастает и значение кибервойны, способной парализовать тылы и управление.
Украинский опыт показал, что победа в будущих войнах зависит от массового производства дешевых беспилотников, развития ИИ и готовности военного руководства полностью пересмотреть устаревшие доктрины. В условиях ускоряющихся изменений выбор для государств прост — адаптация или поражение.