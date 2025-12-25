В Беларуси хотят потратить круглую сумму на поиск полезных ископаемых

В Беларуси хотят потратить круглую сумму на поиск полезных ископаемых12
- 25.12.2025, 12:12
$95 миллионов.
Эксплуатирующиеся и уже заброшенные месторождения всех важнейших полезных ископаемых в Беларуси были найдены в советские времена. Но у ее руководства живет надежда, что те геологи чего-то где-то не доглядели, пишет сайт «Белорусы и рынок».
Поэтому на этот раз правительство Александра Турчина выделит еще 276 млн рублей или в эквиваленте 95 млн долларов найти то, что не нашли раньше.
Как отмечается в программе «Недра», рассчитанной на 2026−2030 годы, есть перспектива открыть новые месторождения на основе прогнозных ресурсов многих видов минерального сырья.
273,3 млн рублей по этой программе будет потрачено из республиканского бюджета, еще 2,7 млн — задействуют собственные средства участвующие в ней организации.
Как писал сайт Charter97.org, Лукашенко не оставляет надежды найти в Беларуси крупные месторождения нефти. Диктатор обещает ее найти, надо только «бурить и бурить».