В Беларуси хотят потратить круглую сумму на поиск полезных ископаемых 12 25.12.2025, 12:12

$95 миллионов.

Эксплуатирующиеся и уже заброшенные месторождения всех важнейших полезных ископаемых в Беларуси были найдены в советские времена. Но у ее руководства живет надежда, что те геологи чего-то где-то не доглядели, пишет сайт «Белорусы и рынок».

Поэтому на этот раз правительство Александра Турчина выделит еще 276 млн рублей или в эквиваленте 95 млн долларов найти то, что не нашли раньше.

Как отмечается в программе «Недра», рассчитанной на 2026−2030 годы, есть перспектива открыть новые месторождения на основе прогнозных ресурсов многих видов минерального сырья.

273,3 млн рублей по этой программе будет потрачено из республиканского бюджета, еще 2,7 млн — задействуют собственные средства участвующие в ней организации.

Как писал сайт Charter97.org, Лукашенко не оставляет надежды найти в Беларуси крупные месторождения нефти. Диктатор обещает ее найти, надо только «бурить и бурить».

