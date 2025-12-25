НАТО подняло в небо истребители 1 25.12.2025, 12:36

3,626

После пролета российских бомбардировщиков над Британией.

Российский диктатор Владимир Путин направил ядерные бомбардировщики для демонстрации силы вблизи северной части Великобритании, совершив рождественский полет на большое расстояние над Норвежским морем. Об этом сообщает Mirror.

После этого НАТО было вынуждено поднять в воздух истребители для сопровождения российских самолетов. Дальние бомбардировщики Ту-95МС сопровождали истребители Су-33, что, по мнению журналистов, могло быть преднамеренной попыткой спровоцировать Запад вблизи маршрута полета Санта-Клауса с Северного полюса.

«Дальнобойные бомбардировщики Ту-95МС российских воздушно-космических сил совершили запланированный полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Продолжительность полета составила более семи часов», — сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что на отдельных участках маршрута бомбардировщики сопровождали истребители иностранных государств, однако не уточнили, какие именно силы НАТО перехватили самолеты Ту-95МС.

