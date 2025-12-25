закрыть
25 декабря 2025, четверг, 13:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

НАТО подняло в небо истребители

1
  • 25.12.2025, 12:36
  • 3,626
НАТО подняло в небо истребители

После пролета российских бомбардировщиков над Британией.

Российский диктатор Владимир Путин направил ядерные бомбардировщики для демонстрации силы вблизи северной части Великобритании, совершив рождественский полет на большое расстояние над Норвежским морем. Об этом сообщает Mirror.

После этого НАТО было вынуждено поднять в воздух истребители для сопровождения российских самолетов. Дальние бомбардировщики Ту-95МС сопровождали истребители Су-33, что, по мнению журналистов, могло быть преднамеренной попыткой спровоцировать Запад вблизи маршрута полета Санта-Клауса с Северного полюса.

«Дальнобойные бомбардировщики Ту-95МС российских воздушно-космических сил совершили запланированный полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Продолжительность полета составила более семи часов», — сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что на отдельных участках маршрута бомбардировщики сопровождали истребители иностранных государств, однако не уточнили, какие именно силы НАТО перехватили самолеты Ту-95МС.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Этот день войдет в историю российско-украинской войны
Этот день войдет в историю российско-украинской войны Зоя Казанжи
Уроки Чаушеску
Уроки Чаушеску Аббас Галлямов
Цена на нефть заставляет Путина нервничать
Цена на нефть заставляет Путина нервничать Леонид Невзлин
Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип