СБУ ударила по газоперерабатывающему заводу в Оренбурге 3 25.12.2025, 12:52

Произошло возгорание газа в трубопроводе.

Центр спецопераций «Альфа» Службы безопасности Украины успешно поразил нефтяные резервуары в порту Темрюк Краснодарского края и газоперерабатывающий завод в Оренбурге (РФ). Об этом NV сообщили источники в СБУ.

По данным источников, в результате атаки дальнобойных дронов на морской порт Темрюк вспыхнули два резервуара с нефтепродуктами. Площадь пожара — около 2 тысяч квадратных метров.

В результате удара по Оренбургскому газоперерабатывающему заводу произошло возгорание газа в трубопроводе эстакады установки 3У-70, которая очищает сырой газ от сероводорода и диоксида углерода.

Источники рассказали, что технологический процесс на предприятии был приостановлен. Сервис FIRMS, который отслеживает возгорания в реальном времени по всему миру, зафиксировал пожары на заводе.

Как уточнили источники, Оренбургский газоперерабатывающий завод — это крупнейший в мире газохимический комплекс, который перерабатывает 37,5 млрд м³ газа в год.

