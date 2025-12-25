Самые странные и удивительные рождественские традиции со всего мира
Дух Рождества может принимать самые неожиданные формы.
Рождество ассоциируется с елками, подарками и семейными ужинами, однако праздник может выглядеть куда экзотичнее. В разных странах мира Рождество отмечают так, что некоторые обычаи могут удивить даже самых искушенных, пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).
В Австрии и Германии, например, важной частью праздничного сезона является Крампус — демонический персонаж из альпийского фольклора. Каждый год 5 декабря в городах проходят шествия, во время которых сотни людей в рогатых костюмах пугают прохожих.
В Каталонии популярны сразу две «необычные» традиции. Первая — «испражняющееся полено», которое дети кормят сладостями, а затем бьют палками, чтобы оно «выдало» подарки. Вторая — фигурка справляющего нужду персонажа, которую ставят в рождественские вертепы.
В столице Венесуэлы Каракасе в дни перед Рождеством люди ездят на утренние службы… на роликовых коньках. Ради этого власти даже перекрывают дороги.
В Японии Рождество не является государственным праздником, но миллионы японцев отмечают его походом в KFC. Жареная курица стала там главным рождественским блюдом, а неделя перед 25 декабря — самой прибыльной для сети.
В Португалии семьи оставляют за праздничным столом дополнительные места для умерших родственников — считается, что это приносит удачу. В Чехии незамужние девушки гадают на свадьбу, бросая обувь через плечо, а в Норвегии на Рождество прячут метлы, опасаясь ведьм и злых духов.
Украинцы украшают елки паутиной и пауками на удачу, в Гренландии едят блюда из китовой кожи и ферментированных птиц, а в Индии вместо елей наряжают банановые и манговые деревья.