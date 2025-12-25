Самые странные и удивительные рождественские традиции со всего мира 25.12.2025, 12:56

Getty Images

Дух Рождества может принимать самые неожиданные формы.

Рождество ассоциируется с елками, подарками и семейными ужинами, однако праздник может выглядеть куда экзотичнее. В разных странах мира Рождество отмечают так, что некоторые обычаи могут удивить даже самых искушенных, пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).

В Австрии и Германии, например, важной частью праздничного сезона является Крампус — демонический персонаж из альпийского фольклора. Каждый год 5 декабря в городах проходят шествия, во время которых сотни людей в рогатых костюмах пугают прохожих.

Getty Images

В Каталонии популярны сразу две «необычные» традиции. Первая — «испражняющееся полено», которое дети кормят сладостями, а затем бьют палками, чтобы оно «выдало» подарки. Вторая — фигурка справляющего нужду персонажа, которую ставят в рождественские вертепы.

Getty Images

В столице Венесуэлы Каракасе в дни перед Рождеством люди ездят на утренние службы… на роликовых коньках. Ради этого власти даже перекрывают дороги.

В Японии Рождество не является государственным праздником, но миллионы японцев отмечают его походом в KFC. Жареная курица стала там главным рождественским блюдом, а неделя перед 25 декабря — самой прибыльной для сети.

В Португалии семьи оставляют за праздничным столом дополнительные места для умерших родственников — считается, что это приносит удачу. В Чехии незамужние девушки гадают на свадьбу, бросая обувь через плечо, а в Норвегии на Рождество прячут метлы, опасаясь ведьм и злых духов.

Украинцы украшают елки паутиной и пауками на удачу, в Гренландии едят блюда из китовой кожи и ферментированных птиц, а в Индии вместо елей наряжают банановые и манговые деревья.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com