Выгодно ли покупать готовый подарок от кондитерской фабрики? 25.12.2025, 13:15

Журналисты купили конфеты по отдельности — результат удивил.

Магазины Минска и всей Беларуси завалены коробками, мешочками, сундучками и даже чемоданами (!) с новогодними угощениями — можно выбрать на любой вкус, кошелек и пристрастия к сладкому. А точно ли такой упакованный подарок — выгодная покупка? Blizko.by решил проверить и собрал такой же набор «по частям» — буквально по конфеточке. Что оказалось дороже?

В один из предрождественских дней мы пришли в фирменный магазин «Коммунарка» и взяли небольшой подарочный наборчик массой в 500 граммов. Заплатили мы за него 9,99 рубля. Притом товар шел по акционной цене, а без скидки коробочка стоила бы 14 рублей.

Вот что оказалось внутри. Мы укажем число конфет в штуках, а также перепишем с ярлычка значение в граммах.

«Вафельные сюжеты» со вкусом ореха пекан: 4 шт / 48 г

«Знічка»: 4 шт / 50 г

«Березка»: 3 шт / 45 г

«Шокомелька»: 2 шт / 31 г

«Сорванец»: 3 шт / 45 г

«Ромашка топ»: 4 шт / 68 г

«Любимая Аленка» помадка со вкусом печенья: 4 шт / 62 г

«Батончик «Коммунарка» шоколадный»: 2 шт / 35 г

«Белорусские дары» с клюквой: 2 шт / 31 г

«Трюфельные» вафельные в молочном шоколаде: 3 шт / 33 г

«Кузнечик»: 1 шт / 52 г

Итого: 32 конфеты 11 видов / 500 г

Сможем ли собрать такой же набор самостоятельно? Отправляемся со списком конфет во флагманский магазин «Коммунарки» на проспекте Победителей и ходим вокруг стеллажей.

В этом магазине №1 есть касса самообслуживания, но она неполноценная: на ней нельзя оплатить весовые товары — а можно только те, что со штрих-кодом. Это если не позор, то огромный минус. То, что умеет любая «самокасса» в любом продуктовом магазине, недоступно кассе во флагманском магазине сладостей.

Поэтому придется со своими конфетами идти через обычную кассу с живым кассиром. А рядом с абсолютно каждым лотком с конфетами висит наклейка: все сорта конфет взвешиваются в отдельных пакетах, даже если цена одинаковая. Это значит, что мы должны набрать 11 одноразовых пакетиков. Можно, конечно, обойтись и без пакетов, но это было бы удобнее делать как раз на кассе самообслуживания. Что ж, будем соблюдать странные правила внутреннего распорядка магазина.

Чтобы не смотреться совсем уж комично с двумя-тремя конфетами в каждом пакетике, мы решили увеличить закупочную дозу ровно втрое. И тогда это даст нам большую точность в подсчетах по граммам. Потом разделим всю стоимость на три и узнаем цену каждого набора, собранного нами самостоятельно.

Некоторые виды конфет здесь тоже продаются со скидкой, поэтому мы потом отдельно высчитаем цену без скидок.

Самые дешевые конфеты в наборе — «Ромашка» и «Любимая Аленка»: по 10 рублей за кило. А дороже всех стоят «Трюфельные» вафельные в молочном шоколаде: 30,92 рубля за кило.

Также отметим, что конфеты кассир взвешивает вместе с пакетами, и эти лишние граммульки, помноженные на наши 11 пакетов, могут привести к погрешности.

Итак, вот что мы получили после оплаты.

Общая масса всех конфет — 1.642 грамма, делим на три — получается, что один набор потянет на 547 граммов. Могут ли 11 пакетов дать такую погрешность, что все конфеты стали весить на 142 грамма больше, чем нужно? Это, кстати, по 13 граммов на пакет. Верим?

Итоговая сумма: 25,84 рубля. Делим на три — выходит по 8,61 рубля.

Кстати, еще же коробка. В магазине нашлось немало коробок, пакетов, кульков и даже чемоданчиков для формирования своих собственных наборов, но конкретно такой, как у нас, не нашлось.

Кстати, и самого подарочного набора в сборе в таком же оформлении тоже не нашлось. Но есть похожая картонная коробка, она стоит 1,86 рубля. Будем считать, что наша, с ежиком и белочкой, стоила бы столько же.

Итого общая стоимость набора в сборе с коробкой: 10,47 рубля. Или на 48 копеек больше, чем купленный готовый подарок. По массе-то мы получили больше, если верить весам, но число конфет осталось таким же.

Теперь попробуем пересчитать цену без учета скидок.

«Знички» мы купили по 13,00 рубля, а цена без скидки — 22,19 рубля. «Березки» стоили 13,95 вместо 20,88 рубля. «Сорванец» — 10,49 вместо 17,85 рубля. «Любимая Аленка» — 10,00 вместо 18,66 рубля. «Ромашка» — 10,00 вместо 16,25 рубля.

Это значит, что за все мы бы заплатили без скидок 32,08 рубля, или по 10,69 рубля за набор без учета стоимости коробки. А с коробкой в сумме вышло бы 12,55 рубля. А это уже значительно ниже неакционной цены подарочного набора (14 рублей).

Вывод: пожалуй, самостоятельно собрать подарочный набор можно чуть дешевле, чем он продается уже готовым. Но это если и на набор, и на конфеты нет скидок, которые в конце года, конечно, есть сплошь и рядом. Кроме того, самостоятельный подбор, хоть и сэкономит вам рубль-полтора, займет немало вашего времени. Мы не говорим «потратит время», потому что хождение в магазин шоколада — это не трата времени, а приятное времяпрепровождение.

